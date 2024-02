Una "segmento B" offerta in tre allestimenti : Evolution , Techno e Esprit Alpine.

Indice

Renault Clio: le versioni

Renault Clio: le dimensioni

Renault Clio: i motori

Renault Clio: tecnologia e aiuti alla guida

La Renault Clio è generosa di ADAS: tutte hanno la frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, il mantenimento di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.

Per quanto riguarda la tecnologia la "base" Evolution è già ben dotata: touchscreen da 7", Android Auto e Apple CarPlay wireless. Per chi vuole qualcosa in più consigliamo il pack full screen (optional a 700 euro sulla Techno e di serie sulla Esprit Alpine), che comprende lo schermo "touch" più grande da 9,3", il navigatore e il cruscotto digitale da 10".