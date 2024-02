Renault anticipa gli incentivi del Governo: i nuovi listini per le auto elettriche

Già a fine dicembre il Governo aveva annunciato l'intenzione di rinnovare l'ecobonus per l'acquisto di auto meno inquinanti, e se appena ieri sono stati condivisi i dettagli delle agevolazioni, Renault ha deciso di giocare di anticipo, mettendo già a disposizione dei clienti lo stesso sconto (se avete dei dubbi sulla tecnologia, date un'occhiata al nostro approfondimento sui falsi miti che circolano sulle auto elettriche).

La differenza è notevole, perché se l'ecobonus 2024 prevede uno sconto fino a 13.750 euro per chi acquista un'auto elettrica rottamando la sua vettura Euro 2 e con Isee inferiore a 30.000, in realtà deve essere ancora approvato e passare l'esame della Corte dei Conti. Il che significa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non arriverà prima di marzo.

Fino ad allora è in vigore l'ecobonus 2023, che prevede uno sconto massimo di 5.000 euro, e per questo motivo le vendite di auto a batteria sono crollate rispetto all'anno scorso (ma anche solo rispetto a dicembre 2023).

Quindi Renault, per rilanciare le vendite della sua gamma elettrica, ha annunciato di aver non solo anticipato gli sconti dell'ecobonus 2024, ma anche di averli estesi eliminando la limitazione dell'Isee.