Renault gioca con l’effetto nostalgia: ecco la nuova 5 (solo elettrica)

La terza generazione della Renault 5 presentata al Salone di Ginevra 2024 rappresenta il ritorno della leggendaria piccola francese dopo ben 28 anni di assenza: rispetto al passato sarà solo a cinque porte ed esclusivamente elettrica.

Di seguito troverete le foto e i dati dell'ultima evoluzione di questa "segmento B" a emissioni zero prodotta in Francia: tutto quello che c'è da sapere su questo modello (tranne i prezzi, non ancora comunicati) che arriverà in listino a settembre 2024.