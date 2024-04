Tesla non ha più bisogno del referral, o forse no?

Tesla è sicuramente uno dei protagonisti nel mercato delle auto, soprattutto se si parla di auto elettriche. L'azienda di Elon Musk ha sempre attirato l'attenzione con le sue vetture, ma anche con le iniziative a esse connesse. Tra queste troviamo il suo programma di referral. Quello che in Italia si chiama Segnala e guadagna, è il programma di referral che Tesla, da ormai diversi anni, propone sul mercato per estendere la sua clientela. Si tratta del classico "porta un amico", e quindi prevede diversi vantaggi per coloro che coinvolgono nuovi clienti ad acquistare prodotti Tesla.

Tali vantaggi sono stati molto variabili nel corso degli anni. Anche in base al mercato di riferimento, Tesla ha offerto a chi portava un amico degli sconti per l'acquisto di nuovi veicoli, vantaggi sulla rete di ricarica Supercharger, sconti per l'acquisto di accessori e tanto altro. La notizia delle ultime è che tale programma potrebbe finire presto. La divisione nordamericana di Tesla ha infatti riferito, sul social X di proprietà del solito Musk, che il programma di referral terminerà dal 30 aprile in tutti i mercati.

Dunque, non sembra esserci spazio alle interpretazioni. Il programma di referral dell'azienda sta per finire, almeno per come l'abbiamo conosciuto finora. Diciamo questo perché Elon Musk ha aggiunto qualche dettaglio a questo aspetto, come vedete dal tweet che trovate qui sotto.