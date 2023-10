Il nuovo wallbox di Kia vuole caricare anche la vostra casa, non solo l'auto

Con la diffusione sempre maggiore dei veicoli elettrici, sarà fondamentale una corretta gestione delle risorse energetiche, il che si può tradurre nella ricarica in orari meno affollati o anche nella possibilità di utilizzare i veicoli per fornire corrente alle abitazioni o addirittura alla rete elettrica (tramite la ricarica veihicle-to-grid, V2G). Ecco perché Kia sta proponendo non solo veicoli che supportano questo tipo di tecnologie (come la nuova EV9), ma anche wallbox che garantiscano prestazioni adeguate per l'abitazione. Quasar 2 è la nuova generazione di questo tipo di caricabatterie bidirezionali DC, in grado di consentire ai proprietari di veicoli elettrici di caricarli e ottenere corrente dagli stessi, sia per alimentare la casa (vehicle-to-home, V2H) che la rete (V2G). Frutto di una collaborazione tra Wallbox e Kia America, i Quasar 2 saranno infatti in grado di sfruttare le batterie della Kia EV9, in grado di immagazzinare tra i 76 e i 100 kWh di energia (una quantità quasi 5 volte superiore al sistema di stoccaggio domestico standard da 13,5 kWh).

Le caratteristiche della nuova wallbox sono: 12,8kW di potenza di ricarica veloce CC

Cavo connettore tipo CCS2 da 5 m

Design compatto (747x368x135 mm)

Installazione interna ed esterna (IP54/IK10)

LED interattivo di stato di ricarica

Autenticazione RFID Inoltre grazie inoltre all'app e alla connettività Wi-Fi, 4G e Ethernet potete non solo ottenere dati in tempo reale sulla ricarica di EV e abitazioni, ma anche controllare la wallbox da remoto. Wallbox stima che, se combinato con i programmi di Demand Response delle utility e sfruttando le tariffe orarie, Quasar 2 potrà offrire agli utenti la possibilità non solo di pianificare sessioni di ricarica nei momenti in cui i prezzi dell'energia sono inferiori, ma anche di scaricare l'auto e alimentare la casa quando invece sono più alti. E, in caso si sia dotati di pannelli fotovoltaici, si può immagazzinare l'energia in eccesso nel veicolo durante i periodi di basso consumo, per poi riutilizzarla nei periodi di picco e ridurre la dipendenza dalla rete (o rivendere l'energia).