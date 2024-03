Com'è possibile? Andiamo a vedere perché, sia da casa che alle colonnine, oltre a capire quanto costa ricaricare un'auto elettrica, perché come per la durata anche questo è una questione che offre diverse soluzioni. Ma prima di tutto, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra lista delle auto elettriche con la maggiore autonomia sul mercato , perché anche la durata della batteria è un problema molto sentito da chi è interessato all'acquisto di questo tipo di veicoli.

Se infatti vi state chiedendo quanto tempo ci vuole per ricaricare un'auto elettrica , le variabili in gioco sono numerose, tanto che può andare da 15 minuti a qualcosa come 48 ore.

Indice

Come si calcola il tempo di ricarica di un'auto elettrica

Calcolare il tempo di ricarica di una batteria è una questione piuttosto complessa, perché dipende da una serie di fattori, ma prima partiamo dalle cose semplici, ovvero come effettuare questo calcolo.

I dati che ci servono sono tre: la capacità della batteria, la potenza di carica e il fattore di potenza. La prima è la quantità massima di carica che una batteria è in grado di contenere, un numero misurato in kilowattora, o kWh (per sapere cosa significa questa unità di misura, vi rimandiamo al nostro approfondimento).

La potenza di carica è invece un numero che indica la velocità alla quale un caricatore può caricare una batteria. La potenza è il prodotto della tensione (misurata in volt) per la corrente (misurata in ampére), tenendo conto, nel caso della ricarica in corrente alternata (ecco cos'è e in cosa differisce dalla corrente continua), anche della fase (qui trovate una spiegazione sul concetto di fase).

Ogni caricatore (che sia una colonnina o un wallbox) ha una potenza di ricarica, per esempio 7,4 kW, 22 kW o 250 kW, e ogni auto ha una batteria di una certa capacità, per esempio 26,8 kWh, 54 kWh o 100 kWh.

A questo punto non dobbiamo fare altro che dividere la capacità della batteria per la potenza di carica. E il fattore di potenza? Esatto, questo è un valore che determina la dispersione di energia, e il cui valore è di 0,8 per la ricarica a corrente alternata e di 0,9 per quella a corrente continua.

Tenendo conto del fattore di potenza, la formula per calcolare il tempo di ricarica è la seguente:

Tempo di ricarica = Capacità della batteria / (Potenza di ricarica x Fattore di potenza)

Ma sarebbe troppo semplice se fosse così facile, vero? Ci sono infatti altri fattori che influenzano il tempo di ricarica. Innanzitutto, quello che conta nella potenza di carica non è solo il caricatore della colonnina, ma anche quanto è in grado di accettare la nostra auto.

Prima di tutto, infatti dovete considerare che se forniamo alla nostra auto corrente alternata (AC, alternate current), questa sarà non solo più lenta, ma dovrà essere convertita in continua dal caricatore all'interno dell'auto.

Cosa significa? Che se anche noi abbiamo un wallbox da 22 kW ma il caricatore all'interno dell'auto è da 7,4 kW, l'auto si caricherà a 7,4 kW. Vale anche il contrario: se il caricatore dell'auto è da 22 kW ma colleghiamo la vettura a una colonnina da 7,4 kW, la vettura si caricherà a 7,4 kW.

Stesso discorso per la ricarica in corrente continua (DC, direct current). È vero che è più veloce perché non deve essere convertita dall'auto ma se la nostra auto è in grado di accettare fino a 120 kW, non importa se la colleghiamo a una colonnina da 350 kW, perché si caricherà a 120 kW, così come non importa se la nostra auto accetta 250 kW e la colleghiamo a una colonnina da 100 kW, perché si caricherà sempre alla potenza di carica minore.

Inoltre, anche se abbiamo una colonnina in grado di caricare a 250 kW e la colleghiamo a un'auto in grado di accettare 250 kW, questa potrebbe comunque caricarsi a una velocità inferiore se più auto sono collegati alla stessa infrastruttura di carica (spesso le colonnine sono condivise tra due vetture).

Un altro aspetto da considerare è il tipo di cavo utilizzato per la ricarica, in quanto oltre a caricatore e veicolo la potenza di carica è determinata anche dal cavo. Per quanto riguarda la ricarica in corrente continua non c'è problema, perché per legge il cavo è ancorato alla colonnina, mentre per la corrente alternata, soprattutto da casa, potrebbe essere un eventuale collo di bottiglia (anche se il produttore vi fornirà del cavo adeguato alla potenza del caricatore dell'auto).

Altri fattori limitanti sono quelli fisici delle batterie e del funzionamento della carica. Prima di tutto, la ricarica di una batteria non è costante, quindi il livello di carica del veicolo ha un'influenza sulla velocità. La velocità di carica aumenta per brevi raffiche fino al 50% o al massimo l'80%, con i picchi intorno al 30%. Questo serve per ridurre il tempo necessario e protegge la batteria.

Anche la temperatura ambientale influisce: i tempi di ricarica ottimali sono a 20°C, mentre valori differenti li diminuiscono.

Inoltre tenete presente che le batterie delle auto elettriche non si caricano e non si scaricano mai completamente, e per questo i produttori indicano sempre una velocità di carica per portare la batteria dal 10% all'80%, quindi i valori che calcoliamo in questo senso sono indicativi.

Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere quanto tempo ci vuole per caricare un'auto elettrica, alle colonnine o da casa.