Quanto costa la Xiaomi Car? Sfida a Tesla anche sul prezzo

Sono arrivati tre diversi modelli della nuova Xiaomi SU7 , i quali si differenziano sostanzialmente per la potenza del motore e del pacco batterie incluso. Andiamo subito a vedere i prezzi previsti per il mercato cinese:

Dopo settimane di rumor e anticipazioni, e dopo averla vista in anteprima a Barcellona, finalmente Xiaomi ha svelato la sua auto elettrica , la SU7. Quella che abbiamo definito da subito come Xiaomi Car è appena arrivata nel mercato cinese, ed è interessante andare a vedere quanto costa .

Xiaomi SU7: equivalente di circa 27.650 euro . Si tratta della versione base che può arrivare fino a 700 km di autonomia.

Xiaomi SU7 Pro: equivalente di circa 31.500 euro . Si tratta sostanzialmente della versione Long Range rispetto a quella base. Si arriva a un'autonomia di 830 km.

Xiaomi SU7 Max: equivalente di circa 38.400 euro. Questa invece è la versione più performante, comparabile, secondo i dati tecnici diffusi da Xiaomi, alla Taycan Turbo.

Si tratta ovviamente di prezzi competitivi, i quali sfidano apertamente tutti i concorrenti presenti nel mercato dell'elettrico, in primis Tesla.

La SU7 è stata subito accostata alla Model 3 di Tesla, la quale ha un prezzo equivalente a circa 36.000 euro in Cina.

In merito agli altri aspetti, subito dopo il lancio ufficiale, abbiamo scandagliato tutti i dettagli resi noti da Xiaomi in merito alla sua prima storica auto elettrica.

L'aspetto della Xiaomi SU7 è sicuramente sportivo, con un design ribassato e telatio realizzato con materiale in grado di resistere particolarmente agli urti e che per questo è stato definito protettivo. Uno degli aspetti più interessanti consiste anche nel software integrato, ovvero dei suoi sistemi di assistenza alla guida molto avanzati.

In merito al suo approccio al mercato delle auto, vediamo come Xiaomi intenda debuttare un po' come fece nel mercato smartphone diversi anni fa. Quando arrivò sul mercato internazionale con dispositivi dall'hardware molto interessante a prezzi molto competitivi. Lo stesso cammino che hanno seguito in tanti, come OnePlus. Anche la nomenclatura dei vari modelli di Xiaomi Car ci sembra un omaggio ai vecchi modelli di smartphone Xiaomi, arrivati sempre nelle varianti Pro e Max.

Al momento sappiamo che la nuova Xiaomi SU7 arriverà solo in Cina, con una produzione limitata a 5.000 unità. Staremo a vedere se l'azienda cinese intenderà espandere questa sua nuova attività.