Quando scenderanno i prezzi delle auto elettriche?

Questo ha un impatto profondo sui prezzi, soprattutto del componente più costoso. Sulle auto elettriche grava infatti una "zavorra" in ogni senso del termine: la batteria. Pesante, delicata e costosissima, è una delle ragioni principali per cui i produttori faticano a guadagnare dalla vendita di vetture elettriche .

Indice

Perché le auto elettriche costano di più

Ricordiamo che negli Stati Uniti gli incentivi erano a settembre 2023 del 9,8%. In prospettiva, secondo Kelley Blue Book il costo medio di una nuova auto negli Stati Uniti è di 48.008 dollari . Non molto meno.

Secondo le più recenti analisi di mercato, risalenti a fine 2023, il prezzo delle auto elettriche è calato intorno al 20% tra il 2022 e il 2023. Cox Automotive ha preso in esame il mercato statunitense, rilevando il prezzo medio pagato per un veicolo elettrico: 50.683 dollari. Rispetto allo stesso mese del 2022 il calo è stato di 15.000 dollari e rispetto al mese precedente, agosto, il calo è stato quasi di 2.000 dollari.

La batteria delle auto elettriche è il motivo principale dei costi di produzione elevati, ma non solo. Ecco quanto costano di più le auto elettriche e i motivi per cui costano di più.

Quindi vengono proposte vetture di alta gamma in modo da poter chiedere cifre elevate . Ora il trend sta cambiando, come la nostra lista delle auto elettriche più economiche conferma. Ma non siamo ancora ai livelli delle auto a benzina.

In realtà abbiamo ammesso che non si trovano auto elettriche a prezzi bassi, e il motivo è semplice: i marchi devono rientrare nelle spese.

Le auto tradizionali con motore a combustione sono in produzione da oltre un secolo. Questo significa che le strutture e i costi di produzione sono ottimizzate. Le auto elettriche invece sono vetture relativamente nuove, per cui bisogna ottimizzare la produzione. Non solo, ma la produzione di auto elettriche non raggiunge ancora i livelli di quella delle auto a combustione.

Le auto elettriche sono dotate di tecnologia all'avanguardia . Non solo dal punto di vista della motorizzazione, ma anche per gli aiuti alla guida (gli ADAS ) o anche la guida autonoma .

Le auto elettriche sono ancora nuove. Quindi le aziende devono ancora scoprire i migliori processi di produzione e le migliori tecnologie. Gran parte degli investimenti vanno quindi in ricerca e sviluppo per migliorare l'efficienza sia del veicolo che della produzione.

Quindi perché i prezzi delle auto elettriche non sono scesi di conseguenza? Ci sono altre spiegazioni, come gli investimenti in ricerca e sviluppo e la crisi dei chip del 2020. E il fatto che per le batterie ci si affida sostanzialmente a un solo mercato, quello cinese.

Perché i prezzi delle auto elettriche stanno calando

Il maggior costo di listino associato alle auto elettriche non è destinato a durare. Come vedremo , a un certo punto gli analisti prevedoon di raggiungere la parità. Andiamo a vedere i fattori che influenzano questo andamento.

Questo nonostante un aumento dei prezzi nel 2022. Nel grafico, che riporta un prezzo medio di 139 dollari/kWh , vengono prese in considerazione non solo le auto. Questo prezzo infatti include auto, bus, veicoli commerciali e batterie stazionarie.

Ma il prezzo delle batterie sta calando enormemente negli anni. In questo grafico preparato da BNEF, possiamo vedere come il prezzo sia diminuito di più dell'80% in dieci anni . E nel 2023 le batterie agli ioni di litio per auto elettriche hanno raggiunto il minimo storico. Stiamo parlando di un prezzo medio per i pacchi sceso a 128 dollari/kWh, e per le celle a $ 89/kWh.

Un altro aspetto che influenza i prezzi delle auto sono i costi di produzione. Man mano che i produttori imparano a ottimizzare i processi costruttivi, il prezzo delle auto si abbasserà.

Tesla ha investito molto in questo aspetto e sta riducendo i costi cambiando il modo in cui producono in serie le loro auto. Per esempio ha lanciato un nuovo processo produttivo chiamato "gigacasting" che consente di produrre grandi parti della carrozzeria. Questo sistema consente di versare il metallo fuso in grandi forme ad alta pressione.

Ma anche BYD, che con Tesla si disputa il trono di maggiore produttore di auto elettriche del mondo, ha fato lo stesso. Nel suo caso, per esempio, possiamo notare l'adozione delle batterie di tipo "blade". Ma non è il solo esempio, e anche l'utilizzo di pacchi batterie strutturali può avere un ruolo in questo aspetto.

Non esternalizzare la produzione

sono un esempio di come abbassare i prezzi: prodursi tutto "in casa". Se per decenni le case automobilistiche hanno esternalizzato la produzione diora questo non funziona più.

Tesla ha dimostrato come prodursi tutto, dal software ai sistemi elettrici, dai sedili alla piattaforma, aiuti ad abbassare i costi. Almeno per questo nuovo tipo di veicoli.

Anche BYD ha imparato in fretta. BYD Seal ha circa il 75 per cento del suo valore prodotto internamente. BYD si costruisce il proprio pacco batteria, non solo controllando il flusso della tecnologia, ma anche tagliando i margini dei fornitori.

E nel 2024 ha investito miliardi nello sviluppo del proprio sistema di aiuti alla guida.

Le vendite aumentano

Le auto elettriche più vendute sono quelle che aiutano a ridurre i prezzi, come BYD Atto 3, Tesla Model Y e MG4. La vendita delle auto elettriche non sta aumentando come gli analisti prevedevano, nondimeno cresce costantemente.

Man mano che le vendite aumenteranno, aumenterà anche la varietà di modelli disponibili. Questo non solo per quanto riguarda le auto economiche, ma della tipologia di vettura che il cliente desidera.

Gli incentivi

Gli incentivi hanno una grande influenza nell'abbassamento dei prezzi. In Italia nel 2024 è in arrivo un bonus che consentirà di acquistare un'auto elettrica con uno sconto fino a 13.750 euro. Questo per vetture fino a 42.700 euro. È anche vero che in sua assenza c'è stato un crollo delle vendite, e per questo diversi produttori avevano lanciato offerte.

Ma la politica degli incentivi non riguarda solo le auto elettriche. Per quanto riguarda i Governi, il futuro è elettrico, e questo significa che le auto a benzina avranno paletti sempre maggiori per le emissioni.

Basta vedere i ritardi che sta subendo la normativa Euro 7, e le difficoltà per i produttori a rientrare negli standard. L'inasprimento delle normative sulle emissioni significa che le case automobilistiche devono spendere di più.

E tutto solo per far sì che i motori siano conformi.

Quindi le auto a benzina rischiano di costare sempre di più (un trend già in atto, anche per il maggior costo dei componenti). Il che comporta che auto elettriche e a combustione arriveranno ad avere lo stesso costo in un tempo minore.

Più auto di gamma media