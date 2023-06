Quale auto elettrica scegliere con gli incentivi

In questa guida all'acquisto troverete dieci auto elettriche interessanti acquistabili con gli incentivi . Sei piccole SUV e quattro berline tradizionali (piccole, compatte e medie). L'elenco è composto soprattutto da modelli francesi ma non mancano proposte di altre nazioni.

Grazie agli incentivi statali sulle auto elettriche tutte le vetture a emissioni zero con un prezzo di listino inferiore a 42.700 euro possono beneficiare di uno sconto di 3.000 euro (o 5.000 in caso di rottamazione di un usato fino a Euro 4).

BMW i3 Advantage Unique Forever - 40.700 euro

La BMW i3 Advantage Unique Forever è una piccola elettrica tedesca "tutto dietro": è l'unico veicolo a trazione posteriore presente in questa guida all'acquisto e monta un motore da 170 CV molto potente (ma carente di coppia) che regala prestazioni piuttosto interessanti.

L'agile "segmento B" teutonica - in procinto di andare in pensione - è piccola fuori e anche dentro: è omologata solo quattro posti e il bagagliaio non è molto capiente.

Citroën ë-C4 Shine Pack - 41.250 euro