Negli ultimi tempi le auto elettriche si sono evolute enormemente, ma agli utenti interessa soprattutto un aspetto quando guardano le caratteristiche: l'autonomia. Importa relativamente se infatti una vettura a batteria sia in grado di accelerare in pochi secondi o presenti un tablet da 15 pollici al centro della plancia: quello che vogliono i potenziali acquirenti è liberarsi dall'ansia da ricarica. Andiamo quindi a vedere quale auto elettrica ha più autonomia. In questa classifica, andremo a prendere in considerazione una decina delle auto elettriche in vendita sul nostro territorio che offrono la maggiore autonomia. Ma prima di scoprirle, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come funziona la ricarica delle auto in corrente continua e in corrente alternata.

Quale auto elettrica ha più autonomia

Se state pensando di acquistare un'auto elettrica, probabilmente una delle prime domande che vi state ponendo è quanta autonomia abbia. Se per chi effettua tragitti cittadini questo può essere un problema marginale, per chi compie spesso lunghi viaggi forse può essere utile sapere quali siano le auto elettriche con maggiore autonomia. Andiamo a vederle in questa classifica ordinata che mostra le vetture con più autonomia sul nostro mercato, partendo dalla vettura maggiormente performante da questo punto di vista attualmente disponibile. In questa classifica prenderemo in considerazione il ciclo misto. Come noterete, non si tratta di vetture mediamente molto economiche, ma le dimensioni della batteria sono uno degli aspetti che influisce maggiormente sui costi (tralasciando i rincari dovuti ad alcune auto esclusive o di lusso). Tenete inoltre presente che questo elenco prende in esame esclusivamente le auto in vendita in Italia. Mercedes EQS 450+

Mercedes EQS è l'auto elettrica al momento con più autonomia che potete comprare, ma dovete essere disposti a pargarla. L'ammiraglia di Mercedes-Benz è infatti disponibile in 10 versioni, dalla 450+ EXTRA alla AMG 4MATIC+ EXTRA, con prezzi di partenza di 130.000 euro. Il modello con più autonomia è proprio il modello base, dotato di motore da 360 CV e batteria da 108,4 kWh, che consente un consumo di 17,2 kWh/100km su ciclo misto WLTP e un'autonomia (sempre in ciclo misto) di 727 km (urbano arriva a 782 km). Inoltre grazie alla ricarica fino a 200 kW si può ricaricare in appena 31 minuti (10-80%). Si tratta di una vettura imponente, lunga 5.223 mm e larga 2.125 mm, con un passo di 3.210 mm e un peso a vuoto di 2.515 kg, ma grazie al Cx record di 0,20 riesce a contenere i consumi. All'interno tanti schermi, che avvolgono guidatore e passeggero, e tecnologia, dall'head-up display con realtà aumentata all'assistente virtuale MBUX per aiutare il conducente riducendo le distrazioni alla guida. Mercedes EQE 350+

Anche la seconda vettura elettrica con più autonomia in vendita in Italia è una Mercedes. Stiamo parlando della filante Mercedes EQE, che richiama le forme e il lusso della sorella maggiore ma in un pacchetto più "abbordabile" e non da limousine. Per la EQE ci sono sei versioni disponibili, dalla EQE 300 alla AMG 53 4MATIC+, con prezzi che partono da 77.352 euro. In questo caso, il modello di cui vogliamo parlare è la EQE 350+ da 84.916 euro, che forte del suo propulsore da 292 CV e della batteria da 90,56 kWh presenta un consumo in ciclo misto di 15,7 kWh/100 km per un'autonomia complessiva di 674 km (740 km in ciclo urbano). In questo caso la ricarica massima in corrente continua arriva a 170 kW, che consente tempi di ricarica (10-80%) di 32 minuti, mentre lato tecnologia avete la possibilità di accessoriarla con l'MBUX Hyperscreen e l'head-up display. In questo caso le misure sono 4.946 mm di lunghezza, 2.103 mm di larghezza, un passo di 3.120 mm e 2.360 kg di peso a vuoto. Polestar 2 Long Range Single motor

Polestar 2 è una berlina fastback di Polestar, il marchio controllato da Volvo e la cinese Geely. La vettura è disponibile in quattro opzioni, Long range Dual motor, Long range Single motor e Standard range Single motor, con prezzi che partono da 55.800 euro. La vettura che vi proponiamo è la Long Range Single Motor da 59.300 euro, dotata di un singolo motore da 299 CV e un'autonomia su ciclo WLTP di 655 km grazie a una batteria da 82 kWh. La ricarica in CC arriva fino a 205 kW, per un tempo di ricarica dal 10% all'80% in 28 minuti. L'auto è lunga 4.606 mm ed è larga 1.859 mm, per un peso di 1.938 kg, e si distingue per l'adozione del sistema di infotainment Google Automotive. Tesla Model S

La prima vera grande berlina elettrica, recentemente aggiornata con il discusso volante yoke e una serie di novità che nonostante gli anni alle spalle la rendono sempre in grado di competere con una concorrenza sempre più agguerrita. Stiamo parlando di Tesla Model S, una vettura disponibile in due versioni, Dual Motor a trazione integrale e Tri-Motor a trazione integrale (Plaid). Noi vi proponiamo la prima, dotata di un doppio motore per 670 CV totali e una batteria da 100 kWh, che la rendono capace di 634 km di autonomia. Ottimo il Cx, appena 0,208, che consente consumi in ciclo WLTP di 17,5 kWh/100 km, mentre la ricarica arriva a 250 kW e il prezzo è di 95.990 euro. Imponenti le dimensioni, con 5.021 mm di lunghezza, 1.987 mm di larghezza e un peso di ben 2.068 kg, mentre tra le caratteristiche spiccano gli ottimi comandi vocali Tesla e la guida autonoma al massimo potenziale che si può acquistare come optional per avere gli assistenti alla guida più avanzati, e in futuro anche altri (non il Full Self-Driving, non disponibile da noi). Tesla Model 3 Long Range

Appena rinnovata grazie a un riuscito restyling, Tesla Model 3 è una delle auto elettriche più vendute al mondo grazie al riuscito connubio di tecnologia, prezzo relativamente contenuto e grandi prestazioni, soprattutto dal punto di vista dell'autonomia. La vettura è attualmente disponibile in due versioni, Trazione posteriore (single motor) e Long Range (dual motor a trazione integrale), anche se a breve dovrebbe arrivare la Performance. Quella che vi proponiamo noi è la Long Range da 49.990 euro, dotata di una potenza complessiva di 498 CV e capace di un'autonomia massima di 629 km grazie a una batteria da 78 kWh (75 kWh utilizzabili). La ricarica massima supportata è di 250 kW, che consente di ottenere 282 km di autonomia in 15 minuti. Tesla Model 3 è lunga 4.720 mm, è larga 1.933 e pesa 1.828 kg, ed è caratterizzata dall'ampio schermo centrale e dalle funzionalità esclusive Tesla con i suoi avanzati aiuti alla guida, tra cui spicca la guida autonoma al massimo potenziale. Polestar 3 Long Range

La prossima vettura di questa classifica che vi proponiamo è l'ottima Polestar 3, il primo SUV del produttore e presentata a settembre 2023. La vettura è disponibile in due versioni, Long Range, e Long Range con Performance Pack, e quella che vi proponiamo noi è quella base, da 94.900 euro, doppio motore da 489 CV totali e 628 km di autonomia. I consumi di questa vettura, lunga 4.900, larga 1.968 mm, pesante 2.584 kg e dotata di una batteria da 111 kWh, sono tra 19,8 e 21,9 kWh/100 km. La ricarica CC arriva a 250 kW, che consente di portare la batteria dal 10 all'80% in appena 30 minuti. BMW i7xDrive60

BMW i7 è l'ammiraglia della casa di Monaco, che però a differenza della rivale Mercedes EQS condivide la sua piattaforma con una controparte a motore a combustione, la Serie 7. è l'ammiraglia della casa di Monaco, che però a differenza della rivalecondivide la sua piattaforma con una controparte a motore a combustione, la Serie 7. Come la Serie 7, stiamo parlando di una vettura destinata a una clientela molto facoltosa, come i 126.500 euro di prezzo di partenza dimostrano. La vettura è disponibile in tre versioni, ma noi vi proponiamo quella di mezzo da 151.700 euro, i7 xDrive60, dotata di due motori da 544 CV complessivi e un'autonomia in ciclo combinato che arriva fino a 624 km in ciclo combinato. I consumi sono tra 18,5 e 22,2 kWh/100 km grazie a un'aerodinamica curata e alla batteria da 105,7 kWh (101,7 kWh reali) che può essere caricata fino a 195 kW in CC. Imponenti dimensioni e peso: stiamo parlando di un'auto da 5.391 mm di lunghezza per 1.950 mm di larghezza e un peso a vuoto di 2.715 kg. Tra gli optional più curiosi, lo schermo OLED da 31 pollici 8K disponibile per i passeggeri posteriori. Volkswagen ID.7 Pro

Volkswagen ha imparato velocemente da Tesla come sia importante il settore delle auto elettriche, e dopo aver lanciato la riuscitissima ID.3 ha presentato una serie di vetture per tutte le necessità ID.7 Pro è l'ammiraglia elettrica della casa, una grande berlina con prezzo di partenza di 64.850 euro e un'autonomia di ben 620 km in ciclo combinato. Il motore elettrico da 285 CV è alimentato da una batteria da appena 77 kWh, mentre la ricarica massima in CC è di 175 kW. Le dimensioni sono di 4.961 mm di lunghezza per 1.862 mm di larghezza, con un peso di 2.172 kg. Porsche Taycan Cross Turismo / Porsche Macan 4

Tre sono i modelli di Porsche Taycan, tutti con autonomie intorno ai 600 km, ma la migliore è Porsche Taycan 4 Cross Turismo, dotata di una potenza di 408 CV e di un pacco batterie da ben 104,9 kWh. Nel ciclo combinato WLTP, la vettura riesce a percorrere 614 km con un consumo tra 18,7 e 22 kWh/100 km, mentre il tempo di ricarica dal 10 all'80% in CC è di appena 15 minuti grazie a una ricarica in CC che arriva fino a 320 kW. Porsche Taycan Gran Turismo è lunga 4.974 mm, larga 2.144 mm e pesa 2.355 kg. Il prezzo? Si parte da 118.079 euro. Porsche Macan 4 condivide il motore della cugina stradale, ma il pacco batterie passa a 100 kWh. Nondimeno, l'autonomia in ciclo combinato è la stessa, 614 km nonostante i consumi siano leggermente superiori, tra 17,9 kWh/100 km e 21,1 kWh/100 km. I tempi di ricarica sono leggermente superiori a Taycan, in quanto impiega 21 minuti per passare dal 10% all'80%, a causa della potenza di carica in CC leggermente inferiori, 270 kW. Macan 4 presenta dimensioni inferiori alla cugina stradale, con 4.784 mm di lunghezza e 2.152 mm di larghezza, mentre il peso è leggermente superiore, 2.405 kg (a vuoto). Il prezzo del modello in esame è di 88.187 euro. Polestar 4 Long Range Single Motor

Poco sotto Polestar 3 in termini di autonomia c'è la nuovissima Polestar 4, lanciata a febbraio 2024 e caratterizzata dall'assenza di lunotto. Questo SUV coupè è disponibile in due versioni, Long Range Single Motor e Long Range Dual Motor, ma noi vi proponiamo la prima con singolo motore, capace di un'autonomia di 610 km in ciclo WLTP. Questa modernissima vettura ha un prezzo di partenza di 65.500 euro, consumi nell'ordine di 17,7/18,1 kWh/100 km e un motore da 272 CV. La batteria è un'unità da 100 kWh che può essere caricata a 200 kW, il che consente di arrivare dal 10% all'80% in soli 30 minuti. Polestar 4 è lunga 4.840 mm, larga 2.008 e pesa 2.230 kg. Mustang Mach-E Premium Extended range RWD

Con Mustang Mach-E, Ford ha fatto una scommessa, a partire dal nome. Non solo ha ripreso marchio e logo della famosa linea di vetture sportive americane, ma ha inserito anche Mach, a richiamare la variante Mach-1 della Mustang di prima generazione. Un azzardo? Tutt'altro: Mustang Mach-E è una vettura ben riuscita, scattante e dall'autonomia notevole, capace di recuperare 124 km di autonomia in 10 minuti di ricarica rapida. L'auto, che parte da un prezzo di 60.150 euro, è disponibile in diversi allestimenti e abbinamenti pacchi batteria / motori. Quello con maggiore autonomia è l'allestimento Premium Extended range RWD, ovvero con singolo motore posteriore da 294 CV, che, grazie a una batteria da 91 kWh, è in grado di garantire un consumo in ciclo combinato WLTP di 17,3 kWh / 100 km per 600 km totali di autonomia. La vettura, che costa 68.150 euro, è lunga 4.713 mm, larga 1.930 mm e pesa 2.098 kg. Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro

Arriviamo alle vetture con autonomia inferiore a 600 km. La prima che vi proponiamo è Audi Q8 Sportback e-tron, la versione SUV coupé del SUV Audi Q8 e-tron. Entrambe a propulsione elettrica, questo modello guadagna qualche chilometro di autonomia rispetto al SUV da cui deriva, ovvero 594 km di autonomia contro 582 km sempre nella versione 55 quattro. Entrambe le vetture offrono una potenza di 408 CV, un pacco batteria di 114 kWh (106 kWh reali), mentre la capacità di ricarica CC arriva fino a 170 kW, che permette di portare la batteria dal 10 all'80% in appena 31 minuti. Il consumo combinato, per la versione Sportback, è di 20,1 kWh/100 km, per una vettura da 2.585 kg di peso, 4.915 mm di lunghezza e 1.937 mm di larghezza. Il prezzo? 95.870 euro. BMW i4 eDrive40

BMW i4 è una berlina elettrica estremamente riuscita. Disponibile in tre versioni, i4 eDrive35, i4 eDrive40 e i4 M50, il modello che vi proponiamo è la eDrive40 con motore posteriore da 340 CV e batteria da 83,9 kWh (81,1 kWh reali), che arriva a 589 km di autonomia in ciclo misto e consumi di tra 16,1 e 19,1 kWh / 100 km. L'auto può passare dal 10 all'80% in 30 minuti grazie alla ricarica CC fino a 205 kWh, mentre le dimensioni sono di 4.783 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e il peso di 2.125 (a vuoto). Il prezzo è di 65.050 euro. Volvo EX90 Twin motor

Volvo EX90 è l'imponente SUV della casa svedese, disponibile in tre versioni a partire da 85.250 euro, Single motor, Twin motor e Twin motor Performance. La versione che vi proponiamo è la Twin motor, che offre 5 km in più di autonomia della Single motor (che considerando solo l'autonomia forse è la scelta migliore, visto il prezzo più basso e l'esigua differenza, 580 km contro 585 km a fronte di 5.900 euro in più). Il consumo di energia combinato è di 20,9 kWh/100 km, mentre la batteria è un'unità da ben 111 kWh. I due motori hanno una potenza combinata da 408 CV, mentre le dimensioni sono importanti, con un peso di 2779 kg in ordine di marcia, una lunghezza di 5.037 mm e una larghezza di 1.964 mm. Il prezzo di Volvo EX90 Twin motor è di 91.150 euro. Volvo EC40 Single Motor Extended Range

Volvo EC40 è invece un modernissimo SUV coupè disponibile in tre versioni, Single motor, Single motor Extended Tenage e Twin motor, con prezzi a partire da 53.300 euro Il modello con maggiore autonomia è quella Single motor Extended range, che ha fatto registrare un'autonomia in ciclo combinato fino a 584 km (che diventano ben 782 km in ciclo cittadino). La vettura, dal costo di 56.100 euro, è dotata di un pacco batterie da 82 kWh che può essere ricaricato in CC fino a 185 kW e ha fatto registrare un consumo di energia elettrica di 16,2 kWh/100km. Volvo EC40 è lunga 4.440 mm, è larga 1.873 mm e pesa 2.095 kg. BYD Seal Design

BYD Seal è una berlina cinese dalle grandi ambizioni, che parte da 43.600 euro ed è disponibile in due versioni, Design e Excellence AWD. La prima presenta un motore da 313 CV accoppiato a una batteria da 82.5 kWh che consente 570 km di autonomia. Molto interessanti le soluzioni tecniche, come la tecnologia cell-to-body che integra le batterie nel corpo dell'auto aumentando la rigidità della struttura. Kia EV9 Single Motor RWD

Kia EV9 è il nuovissimo SUV del produttore coreano, caratterizzato da un design originale e da una serie di soluzioni all'avanguardia, come la ricarica V2L (Vehicle-to-Load). La vettura, che parte da un prezzo di 76.450 euro, è disponibile in due versioni, quattro ruote motrici, GT-Line, o single motor, Earth Launch Edition. Questa è la versione con maggiore autonomia, grazie al pacco batteria da 99,8 kWh e al peso inferiore. Kia EV9 in questa configurazione è dotata di un motore da 203 CV e ha un'autonomia in ciclo WLTP di 563 km. Kia EV9 è lunga 5.010 mm, larga 1.980 mm e pesa 2.501 kg, mentre la ricarica massima supportata arriva a ben 240 kW, che consentono di caricarla dal 10% all'80% in appena 24 minuti o in 15 minuti di ricarica permette di ottenere fino a 249 km di autonomia in più.

