Sei pronto al grande passo verso il mondo delle EV? Se stai valutando l'acquisto di un'auto elettrica in questa guida troverai tanti spunti per capire quali possono essere i modelli che fanno maggiormente al caso tuo.

A causa della necessità di abbassare le emissioni, sta montando sempre più la pressione sugli automobilisti per passare a un'auto elettrica, ma quale auto elettrica comprare nel 2024? Sul mercato ci sono infatti ormai sempre più vetture a batteria, e non è facile orientarsi: andiamo a scoprire le auto che hanno maggiormente soddisfatto gli utenti, le più economiche, quelle consigliate per rapporto qualità prezzo, le vetture che si avvantaggiano maggiormente degli incentivi e quelle in arrivo nel corso dell'anno. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra lista delle auto elettriche attualmente sul mercato con maggiore autonomia.

Quale auto elettrica comprare nel 2024

Non c'è un'auto migliore in assoluto, ma solo una che si avvicina maggiormente alle proprie esigenze. Per questo stilando questo elenco delle auto da comprare nel 2024 abbiamo preso in esame diversi aspetti, che vanno dal prezzo alla soddisfazione dei clienti, al rapporto con la qualità alla presenza di incentivi. Considerando che il mercato delle auto elettriche è in fortissima espansione, e se fino a qualche anno fa la scelta si limitata a poche vetture, ora sono sempre più e nel momento in cui stiamo scrivendo l'attesa è altissima per nuove in arrivo nel corso del 2024. Fatta questa precisazione, andiamo a vedere le diverse tipologie di auto che a nostro avviso vale la pena prendere in considerazione per un acquisto, fermo restando, come dicevamo, che le esigenze e i gusti di ognuno sono differenti. Le migliori per livello di soddisfazione Le specifiche e le prove su strada di un veicolo sono importanti. Ma niente può avvicinare le opinioni di chi le auto le guida quotidianamente e ci macina migliaia di chilometri. Ecco perché la piattaforma di analisi di dati J.D. Power ha raccolto le opinioni degli utenti sulla propria vettura elettrica. Attenzione, il campione preso in esame, 4.650 proprietari di auto, riguarda gli Stati Uniti, ma le analisi sono comunque interessanti e abbiamo ritenuto opportuno inserirle in questa guida in quanto, fermo restando le differenze con il nostro mercato, offrono uno scorcio interessante su cosa possiamo aspettarci. I punti presi in esame vanno dall'aspetto esteriore, all'affidabilità, all'assenza di scricchiolii, alla soddisfazione su autonomia e ricarica, all'esperienza di guida, poi raccolti in un valore che ha definito la classifica. In questo elenco ovviamente prenderemo in considerazione solo le auto vendute in Italia. Settore Premium BMW i4

BMW i4 ottiene un 800 punti e guida la classifica delle auto premium per livello di soddisfazione. La berlina della casa di Monaco, che parte da un prezzo di 59.900 euro, è disponibile in tre versioni, i4 eDrive35, i4 eDrive40 e i4 M50, con motori che arrivano a 544 CV per quest'ultima e autonomie che raggiungono i 589 km per la versione i4 eDrive40 da 65.000 euro. Tesla Model 3 Secondo posto di questa classifica delle auto premium più apprezzate dai proprietari spetta a Tesla Model 3, una delle auto elettriche più vendute al mondo (in realtà nella classifica originale al secondo e terzo posto c'erano due Rivian, ma da noi non sono vendute). 756 punti per la berlina di Tesla, oggetto di un riuscito restyling e disponibile in due versioni, Trazione posteriore (single motor) e Long Range (dual motor a trazione integrale). I prezzi partono da 42.490 euro, mentre la versione Long Range costa 49.990 euro e arriva a 629 km di autonomia. Tesla Model Y Chiude il podio Tesla Model Y, l'auto elettrica più venduta al mondo. Con 752 è poco sotto la sorella, e quello che perde in autonomia lo guadagna in abitabilità grazie al suo ambio abitacolo. Tre le versioni della vettura, Trazione posteriore, Long Range e Performance, con prezzi che partono da 42.690 e autonomie che si spingono a 533 km. Mercato di massa Mini Cooper All-Electric

J.D. Power prende poi in esame il cosiddetto mercato di massa, ovvero le vetture più "abbordabili", almeno per il mercato americano. Qui domina la Mini Cooper All-Electric con 770 punti. La vettura, che è appena stata rinnovata, ha un prezzo di partenza di 29.305 euro e nella versione SE con motore da 218 CV e batteria da 54,2 kWh (49.2 kWh reali) si spinge a 402 km di autonomia in ciclo combinato WLTP. Ford Mustang Mach-E Seconda del settore di massa, anche se da noi si potrebbe inserire nel mercato premium, è Ford Mustang Mach-E con 764 punti. Il SUV coupè di Ford è disponibile sia nella versione a trazione posteriore che con doppio motore a quattro ruote motrici. Diversi gli allestimenti, che partono dal più economico Mach-E da 60.150 euro e arrivano alla GT da 83.150 euro. L'autonomia maggiore si ha nel modello Premium Extended range RWD con motore singolo da 294 cavalli e 600 km di autonomia, a un prezzo di 68.150 euro. Hyundai IONIQ 6 Alle spalle dell'ottima Ford si piazza con 759 punti la berlina di Hyundai IONIQ 6. La vettura coreana è disponibile in tre allestimenti, Progress, Innovation ed Evolution, e due motorizzazioni a due ruote motrici. La meno performante è quella da 151 CV abbinata a una batteria da 53 kWh, mentre la seconda mette a disposizione un motore da 229 CV e una batteria da 77,4 kWh, che garantisce un'autonomia di 545 km in ciclo misto WLTP. I prezzi partono da 47.850 euro. Le più economiche Volete spendere il meno possibile? Andiamo allora a vedere le auto elettriche più economiche disponibili sul mercato, con un prezzo sotto i 30.000 euro. Dacia Spring Appena rinnovata, Dacia Spring è l'auto elettrica più economica che potete comprare, e dopo il restyling è ancora più interessante. Nel momento in cui scriviamo, non è ancora ordinabile la nuova versione, ma nondimeno si tratta pur sempre di una vettura con un prezzo di partenza di 21.450 euro. Due le batterie disponibili, con motore da 45 e 65 CV e batteria da 26,8 kWh, in grado di garantire un'autonomia di 227 km. L'auto è perfetta per gli spostamenti in città, e se abbinata agli incentivi, come vedremo in seguito, diventa veramente irresistibile. Renault Twingo Elettrica Un'altra piccola cittadina, Renault Twingo è una delle auto elettriche più consigliate per chi vuole spendere poco. L'auto francese è disponibile in tre versioni, Equilibre, Techno e Urban Night, tutte con motore da 82 CV, pacco batteria da 22 kWh e autonomia fino a 187 km in ciclo misto. I prezzi partono da 24.050 euro per l'allestimento più economico, che include cerchi in acciaio da 15 pollici, climatizzatore automatico e sistema multimediale Easy Link da 7 pollici con radio DAB. Ë-C3 5 Porte

La nuove C3 elettrica, in offerta fino al 31 marzo, ha un prezzo base di listino di 24.162 euro ed è disponibile in due versioni, You e Max. Molto interessante la dotazione tecnica, ricca di ADAS e persino dell'head-up display. Per quanto riguarda il motore, è da 72 CV, mentre la batteria da 44 kWh offre un'autonomia in ciclo misto fino a 300 km e una ricarica dal 20% all'80% in soli 26 minuti. DR 1 EV

Grazie a modelli interessanti presentati a un prezzo concorrenziale, DR ha saputo conquistarsi una fetta di mercato. Il marchio italiano irrompe in questa classifica con DR 1 EV, una City car lunga appena 3,20 metri ma con una scheda tecnica tutt'altro che da snobbare, con una batteria da 31 kWh e un motore da 61 CV. Grazie a un'autonomia in ciclo combinato di 210 km (con un consumo di 15,6 kWh/100 km), a un motore da 61 CV e a una batteria da 31 kWh, la piccola DR non sfigura tra le altre vetture di questa lista. Disponibile in un solo allestimento, che comprende cerchi in lega da 15", parking assist system, Telecamera e sensori di parcheggio posteriori e fari anteriori Halo e posteriori a LED, DR 1 EV costa 26.900 euro. Fiat 500e La mitica 500 è anche in versione elettrica, ed è più stilosa ed elegante che mai. Fiat 500e è disponibile in tre versioni, Hatchback, Cabrio e 3+1, con prezzi a partire da 28.950 euro e un motore da 95 o 118 CV pieno di brio. Nel primo caso la batteria è da 23,65 kWh, mentre nel secondo è una ben più performante unità da 42 kWh, che consentono autonomie in ciclo combinato da 190 km e consumi di 13 kWh/100 km. Peugeot E-208 Peugeot E-208 è caratterizzata da uno stile giovane, che si declina in tre versioni, Active, Allure e GT, dotate di autonomia fino a 410 km WLTP in ciclo combinato. La versione base presenta invece un'autonomia fino a 363 km grazie al motore elettrico da 154 CV e alla batteria da 54 kWh. Per qualità prezzo Volete fare il migliore affare in assoluto? In questo caso ecco una lista delle migliori auto elettriche per rapporto qualità prezzo. Per "qualità" prenderemo in considerazione una serie di fattori, a partire dall'autonomia e considerando anche la dotazione. MG4

MG4 è probabilmente la vettura con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. La vettura cinese offre cinque allestimenti, Standard, Comfort, Luxury, Trophy Extendend Range e XPOWER che partono da 30.790 euro. La versione Standard è già molto interessante, con il suo motore da 170 CV e la batteria da 51 kWh con ricarica CC fino a 88 kW che consente di arrivare dal 10% all'80% in 51 minuti, mentre l'autonomia in ciclo misto WLTP è di 350 km. Per chi vuole il massimo del rapporto qualità / prezzo, c'è la versione Comfort con motore da 204 CV, batteria da 64 kW e ricarica CC fino a 140 kW (dal 10 all'80% in 26 minuti), per un'autonomia di ben 450 km e un prezzo di 34.790 euro. Tra le tecnologie da segnalare a disposizione su tutte le versioni, c'è la ricarica inversa V2L per caricare altri dispositivi. Ë-C3 Ne abbiamo già parlato nel capitolo dedicato alle auto elettriche più economiche, ma Ë-C3 è anche una delle vetture dal migliore rapporto qualità prezzo. Con un prezzo di listino di 24.162 euro e un'autonomia di 300 km, è battuta solo da MG4 in questo senso. Tesla Model 3 In questa lista non poteva mancare Tesla Model 3. La vettura statunitense è praticamente il sinonimo di auto elettrica, e offre delle caratteristiche uniche, tra cui l'elevata autonomia e i contenuti tecnologici di primo livello, alcuni dei quali hanno eguali solo in vetture molto più costose. L'auto, una delle auto elettriche più vendute al mondo, ha appena ricevuto un riuscito restyling ed è attualmente disponibile in due versioni, Trazione posteriore (single motor) e Long Range (dual motor a trazione integrale), anche se a breve dovrebbe arrivare la Performance. La versione base da 42.490 euro con motore posteriore da 351 CV e batteria da 50 kW e ricarica CC fino a 170 kW offre un'autonomia già interessante da 513 km in ciclo misto WLTP. Per chi vuole di più c'è la variante Long Range con doppio motore da 498 CV e batteria da 75 kW con ricarica fino a 250 kW, che si spinge fino a 629 km di autonomia e costa 49.990 euro. Volvo EX30 Molto interessante la nuova "piccolina" di Volvo, un progetto pensato per tagliare i costi ma offrire alti contenuti tecnologici. L'elettrica svedese parte da un prezzo di 35.900 euro ed è disponibile in tre motorizzazioni, Single motor, Single motor Extended range e Twin motor Performance. La versione Single motor è dotata di un motore elettrico posteriore da 272 CV e di una batteria da 51 kWh con ricarica fino a 200 kW, che consente un'autonomia fino a 344 km e una ricarica dal 10 all'80% in appena 26 minuti. La variante Extended range presenta invece una batteria da 69 kWh e porta l'autonomia fino a 476 km, e il prezzo passa a 41.400 euro. Il rapporto qualità / autonomia non è elevatissimo, ma una Volvo elettrica a questi prezzi è sicuramente molto interessante. BYD Seal Il marchio cinese BYD non è da molto sul nostro mercato, ma non si nasconde e con la Seal prende di petto nientemeno che Tesla Model 3. La berlina cinese dichiara un'autonomia di ben 570 km per la variante Design, dotata di motore posteriore da 313 CV accoppiato a una batteria da 82.5 kWh. Molto interessante il prezzo, 43.600 euro, che diventano 49.390 euro per la variante Excellence AWD a trazione integrale con doppio motore con potenza totale di 530 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La vettura è dotata di soluzioni tecniche interessanti, come lo schermo centrale rotante e la tecnologia cell-to-body che integra le batterie nel corpo dell'auto aumentando la rigidità della struttura. BYD Dolphin

Torniamo a parlare di BYD con Dolphin, una media disponibile in due versioni, Comfort e Design, dal costo base di 33.790 euro e sempre caratterizzata dallo schermo centrale girevole. La versione più interessante è la Design, con motore da 204 CV e batteria da 60,4 kWh che promette fino a 427 km in ciclo combinato e costa 35.790 euro. Tra le caratteristiche di punta troviamo le batterie di tipo Blade e la pompa di calore di serie. C'è un aspetto negativo: non pensate a quanto costa in Cina, dove viene venduta all'equivalente di 15.000 euro. Con incentivi A dicembre 2023 sono stati approvati gli incentivi auto per vetture poco inquinanti, che a febbraio 2024 sono stati presentati nel piano Ecobonus e dovrebbero entrare in vigore a marzo 2024 (ma stando ad alcune indiscrezioni del 29 febbraio ci sarebbero dei rallentamenti ed entrerebbero in vigore non prima della metà di aprile). Adesso gli incentivi sono di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione fino a Euro 4, ma una volta entrati in vigore i nuovi incentivi si potrà accedere ad auto elettriche con prezzi fino a 42.700 euro con un incentivo di 6.000 euro senza rottamazione, di 11.000 euro se si rottama un usato fino a Euro 2, 10.000 euro se si rottama un usato Euro 3 e 9.000 euro se si rottama un usato Euro 4. Con ISEE sotto i 30.000 euro, le cifre diventano 7.500 senza rottamazione, mentre con rottamazione si passa a 13.750, 12.500 e 11.250 euro rispettivamente. Inoltre si possono rottamare anche auto Euro 5 e si avrà un incentivo di 8.000 euro. Quali sono le auto da acquistare con gli incentivi? Come vedete la situazione è estremamente interessante, e potete immaginare come per esempio una Dacia Spring possa essere acquistata abbondantemente a meno di 10.000 euro o una Fiat 500e con 15.000 euro. Dall'altro lato dello spettro, una Tesla Model 3 da 42.490 euro passerebbe a 28740 euro, ma anche una Volvo EX30 verrebbe a circa 22.000 euro. Altre auto che si potrebbero considerare con gli incentivi sono le seguenti: Renault Mégane E-Tech Renault Mégane E-Tech nella versione Comfort range da 130 CV offre un'autonomia di 470 km e un prezzo di partenza 38.050 euro. La batteria è un'unità da 60 kWh con ricarica CC fino a 130 kW. Fiat 600e Anche la Fiat 600 elettrica è un'alternativa interessante. Dotata di motore da 156 CV e batteria da 54 kWh che consente un'autonomia in ciclo misto di 409 km, questo piccolo SUV costa di listino 35.950 euro, che con gli incentivi potrebbe arrivare a 22.000 euro, veramente appetibile. Le auto in arrivo nel 2024 Nel momento in cui stiamo scrivendo, siamo solo all'inizio del 2024, ma a breve sono previste una serie di novità molto appetibili per i fan delle auto a batteria. Renault 5

A fine febbraio 2024 è stata presentata la nuova Renault 5, completamente elettrica che promette fino a 400 km di autonomia e un prezzo di partenza sotto ai 25.000 euro. Stile retrò proiettato al futuro, ADAS avanzatissimi, e possibilità di scegliere tra due batterie, da 40 e 52 kWh, la nuova francesina promette di essere un best seller. Commercializzazione: inizio autunno 2024. Fiat Panda Anche Fiat si gioca la carta nostalgia con la nuova Fiat Panda, che verrà lanciata l'11 luglio 2024 anche in modalità solo elettrica. La vettura, chiamata anche Mega Panda, sarà solo la prima di una serie di modelli che ne riprenderanno lo stile fino alla Giga Panda e alla Panda Camper (ne abbiamo parlato qui). Audi Q6 e-tron Audi ha già in catalogo sia Q4 che Q8 e-tron, disponibili sia in versione SUV che Sportback: nel corso di quest'anno arriverà anche la Q6, ovviamente anche in versione Sportback, probabilmente più avanti.

La vettura è comparsa in numerose foto spia e dovrebbe avere una batteria da 100 kWh e un nuovo tipo di cruscotto, Audi Digital Stage, composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display da 14,5 pollici del sistema infotainment e dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Per i motori, ci aspettiamo anche la versione integrale con due motori elettrici da 401 CV complessivi, e arriverà anche la SQ6 da 516 CV. Hyundai Casper EV Nel 2024 Hyundai lancerà anche sul mercato italiano la piccola Casper, una City car da 3,7 metri che potrebbe avere una batteria da 35,2 kWh per un'autonomia fino a 200 km. Alfa Romeo Milano Il 10 aprile 2024 debutterà il piccolo SUV 100% elettrico dello storico marchio milanese. Dovrebbe basarsi sullo stesso motore da 156 CV e batteria da 54 kWh della Fiat 600e.

Domande e risposte

Quanto costeranno le auto elettriche nel 2025? Secondo uno studio di BloombergNEF, la parità di prezzi tra auto elettriche e auto a benzina si raggiungerà nel 2026 per quanto riguarda SUV, berline e auto di maggiori dimensioni, mentre nel 2027 arriverà per le utilitarie. Nel 2025 invece si avrà la parità per i veicoli commerciali leggeri.