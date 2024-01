Qualcomm e Bosch mostrano il cuore dell'auto del futuro al CES

Il CES di Las Vegas ogni l'anno è l'occasione perfetta per le grandi aziende di mostrare al mondo le loro innovazioni tecnologiche. Anche quest'anno ne abbiamo viste diverse, anche nel settore automotive (ecco le auto elettriche più economiche per ogni brand, se ne state cercando una).

Proprio in questo segmento, Qualcomm e Bosch hanno svelato un'interessante novità proprio per il settore delle auto. Si tratta di una novità particolarmente rilevante per le auto del futuro, verosimilmente.

Qualcomm e Bosch hanno infatti svelato il primo dispositivo in grado di gestire centralmente il veicolo con i relativi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Si tratta infatti di un computer, realizzato da Bosch, che riesce a integrare la gestione del cockpit e ADAS, e che è basato sul System-on-Chip (SoC) Snapdragon Ride Flex di Qualcomm.