Fra qualche mese in Italia ci vorranno almeno 60 minuti per avere un Uber

È arrivata oggi una mail a tutti gli utenti Uber italiani da parte del Country Manager di Uber in Italia, Lorenzo Pireddu. È una lettera aperta che racconta agli utenti di cosa sta per succedere in Italia al mondo del trasporto privato e agli NCC. La riforma dei taxi che potrebbe entrare in vigore fra qualche mese penalizzerà duramente il mondo degli NCC e quindi di conseguenza anche quello di Uber e dei suoi utenti.

Il governo punta a introdurre il divieto di intermediazione, ma soprattutto rafforzare quello che riguarda l'inizio di una corsa. Gli NCC dovranno tornare dopo ogni "corsa" alla propria auto-rimessa, oppure dovranno attendere 60 minuti prima di poter accettare una nuova corsa.

Nella lettera aperta ci si domanda perché gli utenti di Milano o Roma debbano aspettare in media circa 55 minuti in più rispetto a quelli di un'altra grande città europea. Dalle parole del country manager trapela la rabbia di una norma che danneggerebbe notevolmente il famoso servizio di trasporto privato.

In un'altra lettera di qualche giorno fa Dara Khosrowshahi, amministratore delegato di Uber, si domanda perché il governo italiano non voglia abbracciare il meglio della tecnologia e contribuire a rendere le proprie città più vivibili allontanando le auto private dalla strada e offrendo un servizio migliore.