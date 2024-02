Promozioni Volkswagen T-Cross febbraio 2024: prezzi e offerte

Da 26.400 a 24.476 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Volkswagen di febbraio 2024 sulla T-Cross 1.0 TSI 95 CV Edition Plus.

Il finanziamento abbinato (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,09%) comprende un anticipo di 4.600 euro, 35 rate da 148,99 euro e una maxirata finale (pari al valore futuro garantito, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km) di 17.872,53 euro. In caso di restituzione del veicolo il sovrapprezzo per eccedenza chilometrica è di 0,07 euro/km.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Per beneficiare dell'offerta non c'è bisogno di un usato da permutare o rottamare. L'allestimento Edition Plus è generoso di accessori: cerchi in lega da 17", retrocamera e vernice metallizzata. Il TAN e il TAEG sono relativamente contenuti se paragonati ad altre promozioni della concorrenza. Il sovrapprezzo in caso di superamento dei limiti di chilometraggio per chi ridà indietro la vettura dopo tre anni è basso.

I difetti

Lo sconto di 1.924 euro non è molto sostanzioso.

Sul sito non è chiaro se bisogna per forza aderire al finanziamento per beneficiare dei vantaggi.

Acquistando la Volkswagen T-Cross con le rate si spendono quasi 28.000 euro: molto più del prezzo di listino.

La maxirata finale troppo alta (quasi 18.000 euro) non invoglia a tenere l'auto dopo tre anni.