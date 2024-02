Promozioni Toyota Yaris Cross febbraio 2024: prezzi e offerte

La Toyota Yaris Cross più economica del listino - la 1.5 Hybrid 115 CV Active - costa ufficialmente 28.650 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2024 della Casa giapponese sono sufficienti 23.150 euro per acquistarla.

L'offerta è valida solo in caso di rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi (in caso contrario la cifra da pagare è 25.150 euro) ed esclusivamente su vetture immatricolate entro il 31/07/2024. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,21%) comprende un anticipo di 4.840 euro, 47 rate da 158,67 euro e una maxirata finale (pari al valore futuro garantito per una percorrenza chilometrica annuale di 10.000 km) di 15.325,30 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Sul sito viene spiegato bene a quanto ammonta lo sconto per chi non ha un usato da rottamare.

Acquistando la Toyota Yaris Cross con le rate si spendono meno di 28.000 euro: prezzi comunque inferiori a quelli del listino.

È una ibrida full: consuma pochissima benzina, specialmente quando è usata in città.

L'allestimento "base" Active è già ricco: cerchi in lega da 16", climatizzatore automatico e telecamera posteriore. Senza dimenticare i tantissimi aiuti alla guida: cruise control adattivo, frenata automatica e mantenimento della corsia.

I difetti

Sul sito non è specificato a quanto ammonta il sovrapprezzo in caso di superamento del chilometraggio massimo per chi decide di ridare indietro la vettura dopo quattro anni.

Non si capisce se si può beneficiare degli sconti anche se non si aderisce al finanziamento.

È una piccola SUV ma la praticità non è il suo forte: l'abitacolo è poco spazioso per le gambe dei passeggeri posteriori.

Le finiture potrebbero essere più curate.