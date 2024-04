Promozioni Subaru XV aprile 2024: prezzi e offerte

La Subaru XV 1.6i 4dventure costa ufficialmente 30.350 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2024 della Casa giapponese sono sufficienti 28.500 euro per acquistarla.

L'offerta, valida esclusivamente per vetture in stock, può essere abbinata al finanziamento Subaru Fin (TAN fisso 7,95%, TAEG 9,56% e tre anni di tagliandi o 45.000 km in omaggio): anticipo di 9.475 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale di 16.650 euro. Quest'ultima può essere ulteriormente rifinanziata (TAN fisso 8,95%, TAEG 9,82%) con 48 rate mensili da 412 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto di 1.850 euro non è legato al finanziamento e non c'è neanche bisogno di avere un usato da dare in permuta o da rottamare. Chi aderisce al finanziamento ha in omaggio tre anni (o 45.000 km) di tagliandi. Interessante la possibilità di rateizzare la maxirata. La Subaru XV è una delle SUV compatte che se la cavano meglio in fuoristrada.

I difetti