Promozioni Skoda Octavia Wagon marzo 2024: prezzi e offerte

Le promozioni Skoda di marzo 2024 consentono di acquistare la Octavia Wagon 1.0 e-TEC Ambition con 27.412,60 euro anziché 31.800.

L'offerta è valida in caso di sottoscrizione del finanziamento Skoda Clever Value (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,03%): anticipo di 4.500 euro, 35 rate da 249 euro e una maxirata finale (pari al Valore Futuro Garantito; chilometraggio totale massimo di 45.000 euro e eccedenza chilometrica di 0,07 euro/km in caso di restituzione del veicolo) di 17.623,24 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

L'anticipo è relativamente basso, così come le rate. Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo. Per beneficiare dell'offerta non c'è bisogno di un usato da permutare o rottamare. La Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC è mild hybrid: essendo omologata come ibrida potrà circolare per molti anni anche durante i blocchi del traffico.

I difetti