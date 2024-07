Promozioni Skoda Fabia luglio 2024: prezzi e offerte

Grazie alle promozioni Skoda di luglio 2024 e agli incentivi statali bastano 15.082,50 euro (anziché 21.200) per portarsi a casa una Fabia 1.0 Young Edition.

L'offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Skoda Clever Value (TAN fisso 2,49%, TAEG 3,80%, chilometraggio totale massimo di 30.000 km, eccedenza chilometrica di 0,07 euro/km in caso di restituzione del veicolo): anticipo zero, 35 rate da 85 euro e una maxirata finale (pari al Valore Futuro Garantito) di 13.550,19 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Il finanziamento è molto conveniente: tassi bassi e anticipo zero . In più acquistando la vettura con le rate si spendono meno di 17.000 euro.

I difetti