Promozioni Peugeot 208 gennaio 2024: prezzi e offerte

La Peugeot 208 più economica del listino, la PureTech 75, costa ufficialmente 20.120 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2024 della Casa francese e agli incentivi sono sufficienti 14.670 euro per acquistarla.

L'offerta, valida in caso di rottamazione e subordinata all'effettiva dispoinibilità dei relativi fondi stanziati per l'anno 2024, può essere abbinata al finanziamento I-Move D (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,36%): anticipo di 1.992 euro, 35 rate da 110 euro e una maxirata finale da 11.360 euro. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista verrà addebitato un costo pari a 0,10 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto di 5.450 euro è valido anche per chi non aderisce al finanziamento .

di 5.450 euro è valido anche per chi non aderisce al . L'offerta è conveniente per chi intende restituire l'auto dopo tre anni: l' anticipo è inferiore a 2.000 euro, le rate sono relativamente basse e il costo in caso di superamento della soglia chilometrica non è alto.

è inferiore a 2.000 euro, le rate sono relativamente basse e il costo in caso di superamento della soglia chilometrica non è alto. La Peugeot 208 è una delle piccole più acquistate e ha anche finiture curate.

è una delle piccole più acquistate e ha anche finiture curate. Ha una buona tenuta di strada ma è anche comoda.

I difetti