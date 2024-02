Promozioni Opel Corsa febbraio 2024: prezzi e offerte

Grazie alle promozioni Opel di febbraio 2024 sono sufficienti 15.150 euro (anziché 19.450) per portarsi a casa la Corsa più economica in commercio: la 1.2 "base".

L'offerta, valida solo su clientela privata per vetture in stock in caso di permuta/rottamazione, va abbinata al finanziamento Scelta Opel (TAN fisso 8,99%, TAEG 12,36%): anticipo di 1.899 euro, 35 rate da 109 euro e una maxirata finale (pari al valore garantito futuro, chilometraggio massimo di 15.000 km e un costo pari a 0,10 euro/km in caso di superamento della soglia) di 11.350 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Acquistando una Opel Corsa con le rate si spendono poco più di 17.000 euro: prezzi comunque inferiori a quelli del listino.

Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo.

sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo. È un'auto molto apprezzata: è la seconda vettura tedesca più venduta in Italia.

Ha finiture curate ed è sviluppata sullo stesso pianale della Peugeot 208.

I difetti