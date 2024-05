Promozioni Lancia Ypsilon maggio 2024: prezzi e offerte

Per tutto il mese di maggio 2024 è possibile acquistare la Lancia Ypsilon Hybrid (in vendita a 28.000 euro) con il finanziamento Stellantis Financial Services (TAN fisso 4,99%, TAEG 7,01%, chilometraggio massimo di 30.000 km, costo pari a 0,10 euro/km in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista): anticipo di 6.542 euro, 35 rate da 200 euro e una rata finale residua pari al Valore Garantito Futuro di 18.512,80 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Il motore 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 100 CV è brioso. Di serie ha il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. L'abitacolo dell'edizione limitata Cassina è costruito con cura. La dotazione di serie è ricca: cerchi in lega da 17", climatizzatore automatico, cruise control adattivo, frenata automatica, sensori di parcheggio davanti e dietro, mantenimento di corsia e vernice metallizzata.

I difetti