Promozioni Jeep Renegade gennaio 2024: prezzi e offerte

A gennaio 2024 bastano 20.700 euro (invece di 26.300) per portarsi a casa la Jeep Renegade più economica del listino: la 1.0 T3 Longitude. Il merito va alle promozioni della Casa statunitense.

L'offerta è valida esclusivamente su un lotto limitato di vetture in pronta consegna e solo in caso di permuta. Il finanziamento (TAN fisso 6,45%, TAEG 7,98%) comprende un anticipo di 3.166 euro, 35 rate da 199 euro e una maxirata finale di 14.554,40 euro. In caso di restituzione o sostituzione del veicolo verrà addebitato un costo pari a 0,10 euro/km oltre la soglia dei 30.000 chilometri.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto è grosso: ben 5.600 euro.

Acquistando la Jeep Renegade con il finanziamento si spendono all'incirca 25.000 euro, prezzi comunque inferiori a quelli del listino.

Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo.

Si tratta di una vettura molto apprezzata dal pubblico: nel 2023 è stata l'undicesima auto più venduta in Italia.

I difetti