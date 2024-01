Promozioni Ford Puma gennaio 2024: prezzi e offerte

5.000 euro. È questo lo sconto previsto dalle promozioni Ford di gennaio 2024 e dagli incentivi statali sulla Puma più economica del listino: la 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV Titanium (da 27.150 a 22.150 euro).

L'offerta, valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe fino a Euro 4 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi, è soggetta alla disponibilità del relativo fondo statale. Per l'accesso all'Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro mentre per beneficiare dei vantaggi della Casa il veicolo da rottamare, di proprietà del cliente da almeno sei mesi, dev'essere immatricolato entro il 31/12/2013.

Il finanziamento IdeaFord (TAN 0%, TAEG 1,52%, km totali 20.000, costo esubero 0,20 euro/km) comprende un anticipo di 3.200 euro, 24 rate da 115,79 euro e una maxirata finale da 16.561,50 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Il finanziamento ha un tasso molto conveniente: TAN 0%, TAEG 1,52%. È omologata come ibrida: in caso di blocchi del traffico potete circolare senza difficoltà. L'allestimento "base" Titanium è già ben dotato: cerchi in lega da 17", climatizzatore automatico, frenata automatica, mantenimento di corsia e retrovisori ripiegabili elettricamente. La Ford Puma è un'auto molto apprezzata dal pubblico.

I difetti