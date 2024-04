Promozioni Fiat Panda aprile 2024: prezzi e offerte

Da 15.500 a 14.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat di aprile 2024 sulla Panda "base".

L'offerta, valida solo in caso di permuta e su un numero limitato di vetture in pronta consegna, può diventare ancora più vantaggiosa (12.500 euro) in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services (TAN fisso 8,75%, TAEG 13,39%): anticipo zero, 35 rate da 234 euro e una maxirata finale (pari al Valore Garantito Futuro, costo pari a 0,10 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km) di 7.902,10 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto di 1.500 euro senza il vincolo del finanziamento è molto interessante. Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo. La Fiat Panda è un'auto molto apprezzata: da anni è la vettura più acquistata in Italia. Ha un abitacolo spazioso e un bagagliaio ampio e sfruttabile.

I difetti