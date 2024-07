Promozioni DR 3.0 luglio 2024: prezzi e offerte

La DR più economica del listino, la 3.0 1.5, costa ufficialmente 18.400 euro ma grazie alle promozioni di luglio 2024 della Casa molisana sono sufficienti 16.400 euro per acquistarla.

Lo sconto, valido per esemplari in stock, è indipendente dal finanziamento ed è valido anche per chi non ha un usato da permutare o rottamare.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto di 2.000 euro è molto interessante.

Non c'è bisogno di aderire al finanziamento per beneficiare dei vantaggi.

La garanzia è lunga: 5 anni o 100.000 km.

La dotazione di serie è generosa: cerchi in lega, cruise control, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, tetto apribile e vernice metallizzata.

I difetti