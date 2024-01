Promozioni Dacia Sandero gennaio 2024: prezzi e offerte

Da 15.250 euro a 12.750: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Dacia e dagli incentivi statali a gennaio 2024 sulla Sandero a GPL più economica (la 1.0 TCe ECO-G Essential) arricchita con il Pack Drive (media display e sensori di parcheggio posteriori).

L'offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo usato fino a Euro 4 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi. Il finanziamento (TAN fisso 6,49%, TAEG 8,74%) comprende un anticipo di 3.700 euro, 36 rate da 78,97 euro e una maxirata finale da 9.588 euro. In caso di restituzione del veicolo è previsto un sovrapprezzo di 0,10 euro per ogni chilometro percorso oltre quota 30.000.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Il pacchetto Pack Drive con sensori di parcheggio posteriori e Media Display da 8" è molto utile.

La Dacia Sandero è un modello molto apprezzato: si tratta della seconda auto più venduta in Italia dopo la Panda.

L'auto è a GPL (alimentazione che incide per quasi il 70% sulle vendite totali della Sandero): si risparmia al momento di fare il pieno.

Il motore è il 1.0 turbo a tre cilindri da 100 CV: ha la potenza giusta per cavarsela bene in ogni situazione.

I difetti