Promozioni Citroën C3 maggio 2024: prezzi e offerte

Grazie alle promozioni Citroën di maggio 2024 sono sufficienti 13.950 euro (anziché 18.350) per entrare in possesso della C3 "base" (la PureTech 83 You).

L'offerta, valida fino a esaurimento dello stock disponibile, può diventare ancora più vantaggiosa (13.450 euro) se si aderisce al finanziamento SimplyDrive D (TAN fisso 6,99% TAEG 9,34%, in caso di restituzione alla scadenza contrattualmente prevista è previsto un costo pari a 0,10 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km): anticipo di 3.525 euro, 35 rate da 69 euro e una maxirata finale di 10.174 euro.

I pregi

Lo sconto di 4.400 euro è molto interessante. Non c'è bisogno di aderire al finanziamento per beneficiare dei vantaggi. Acquistando la Citroën C3 con le rate si spendono poco più di 16.000 euro: prezzi comunque inferiori a quelli del listino. Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo.