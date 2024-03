Promozioni Audi A1 marzo 2024: prezzi e offerte

Per tutto il mese di marzo 2024 è possibile acquistare l'Audi A1 30 TFSI S tronic S line edition (in vendita a 31.030 euro) con un finanziamento (TAN fisso 6,50%, TAEG 7,77%): anticipo di 9.633,40 euro, 35 rate mensili da 309 euro e una maxirata finale (pari al Valore Futuro Garantito: chilometraggio totale massimo di 45.000 km, eccedenza chilometrica di 0,07 euro/km in caso di restituzione del veicolo) di 14.489,93 euro.

L'offerta comprende l'estensione di garanzia "Audi Extended Warranty" di 1 anno o 60.000 km. Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

La promozione comprende l'estensione di garanzia di 1 anno o 60.000 km in aggiunta ai due previsti per legge. Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo. L'auto monta un motore silenzioso e poco assetato di carburante - il 1.0 turbo tre cilindri a benzina TSI da 110 CV - abbinato a un ottimo cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. L'Audi A1 si guida bene: è agile nelle curve ed è comoda sulle sconnessioni.

I difetti