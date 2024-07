Promozioni Abarth 595 luglio 2024: prezzi e offerte

Grazie alle promozioni Abarth di luglio 2024 bastano 24.200 euro (anziché 26.800) per portarsi a casa la 595.

L'offerta, valida esclusivamente in caso di permuta e su un numero limitato di vetture in pronta consegna, è abbinabile al finanziamento Stellantis Financial Services Italia (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,18%, chilometraggio massimo di 40.000 km e costo supero di 0,10 euro/km): anticipo di 4.505 euro, 47 rate da 249 euro e una maxirata finale (pari al valore garantito futuro) di 12.798,10 euro.

Scopriamo insieme i pregi e i difetti di questa promozione.

I pregi

Lo sconto di 2.600 euro è interessante.

Le informazioni sul finanziamento sono chiare e ben spiegate, compresi i costi aggiuntivi in caso di superamento del chilometraggio massimo.

Difficile trovare una citycar più grintosa della Abarth 595 : impiega solo 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La Abarth 595 si svaluta poco: al momento di rivenderla troverete molti potenziali clienti.

I difetti