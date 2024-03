Con l'ultima promozione Tesla prova a convincere gli utenti sulla bontà del Full Self Driving

Tesla ha deciso di fare una sorpresa ai suoi clienti. Con l'obiettivo di spingere gli automobilisti ad adottare il sistema di guida assistita FSD (Full Self Driving), ne consentirà un mese di utilizzo gratuito negli Stati Uniti. La decisione è nata soprattutto a seguito dell'uscita della versione V12, potenziata dall'implementazione delle reti neurali che dovrebbe consentire al sistema di prendere le migliori decisioni nelle varie situazioni.

Si tratta di una mossa inaspettata, che potrebbe convincere anche gli automobilisti meno convinti da questa tecnologia che, evidenziamo, ha un costo piuttosto elevato, ovvero 12.000 dollari. Dunque, per provare a diffondere maggiormente questo sistema di guida autonoma, Elon Musk ha annunciato che tutti gli utenti americani in possesso di una Tesla con hardware idoneo avranno diritto ad un mese gratuito (che riceveranno già in questa settimana).