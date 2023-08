Dal 2003 al 2023 i prezzi medi delle auto nuove in Italia sono raddoppiati

L'acquisto di un'auto nuova non è una questione poco importante, soprattutto se si punta a possedere un modello performante ed elegante. In poche parole, non si può non considerare la spesa che comporta un passo del genere. A questo proposito, un'indagine di AutoScout24 ha evidenziato che nel 2003 una famiglia doveva spendere in media 4,7 redditi mensili per l'acquisto di un veicolo nuovo. Oggi, invece, occorrono 7,7 redditi mensili netti.

Per definire questo risultato, AutoScout24 ha incrociato i dati ISTAT sul reddito medio mensile delle famiglie nel 2003 e nel 2020 (i dati disponibili più recenti), prendendo poi in considerazione le 10 auto nuove più vendute in Italia nei due anni in questione. L'aspetto in comune tra le due classifiche è che i primi posti sono sempre occupati da modelli compatti, mentre la seconda parte è completamente diversa. Nel 2003, infatti, anche gli ultimi posti erano occupati da auto dalle dimensioni contenute; nel 2023, invece, la seconda parte è tutta occupata da crossover. Questo aspetto ha contribuito ad alzare il prezzo medio delle 10 auto più vendute nel nostro Paese da 10.590€ (2003) a 21.040€ (2023).

Dunque, raddoppiato il prezzo medio, mentre i redditi familiari sono aumentati soltanto lievemente, passando da 2.243€ (2003) a 2.734€ (2020).