Ora potete ordinare la nuova Golf 2024. Tutti i prezzi di motorizzazioni e allestimenti

A un mese dalla presentazione, Volkswagen dà il via agli ordini dell'aggiornamento di metà corso per l'ottava serie della Golf. Si parte da 30.150 euro per l'allestimento Lite, ma è solo il primo passo di un catalogo leggermente rivisto rispetto al passato: andiamo a scoprire tutti i dettagli (a proposito, forse potrebbe interessarvi sapere come cambiare l'assicurazione auto). Volkswagen Golf 2024 è disponibile in quattro allestimenti e tre motorizzazioni, a partire dal 1.5 TSI con cambio manuale, disponibile da 115 e 150 CV, e abbinato al sistema mild-hybrid con cambio automatico DSG a sette rapporti. C'è poi il 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale o da 150 CV con il cambio automatico DSG, mentre nei prossimi mesi arriverà il plug-in di seconda generazione, che promette fino a 100 km in modalità solo elettrica.

Come dicevamo, la versione base Volkswagen Golf Life 1.5 TSI non ibrido costa 30.150 euro (leggermente più elevato dei 29.600 euro richiesti per il modello base pre-restyling) e offre una dotazione molto ricca, con cerchi in lega da 16 pollici, luci LED, climatizzatore monozona, sistema keyless go (solo accensione), schermo centrale da 12,9 pollici senza navigatore ma con connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay, strumentazione digitale da 10,25 pollici e assistente vocale con ChatGPT. Di serie troviamo anche l'illuminazione ambientale a 10 tonalità, i sensori luci e pioggia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, gli specchietti ripiegabili elettricamente e la ricarica a induzione per gli smartphone, mentre sul fronte sicurezza gli ADAS comprendono cruise control adattivo, frenata d'emergenza (anche per pedoni e ciclisti), assistente al mantenimento della corsia di marcia e riconoscimento dei segnali stradali.