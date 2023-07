Tutti vogliono il Cybertruck: preordini a quota 1,9 milioni

Nonostante i ritardi, i vetri rotti alla presentazione, le dimensioni da furgone e un'attesa che potrebbe sembrare improponibile, la domanda per il nuovo Tesla Cybertruck è alle stelle (sapete come funziona la ricarica ai Supercharger?).

1.943.876, secondo un tracker online in crowd sourcing che potrebbe non essere del tutto accurato, sono le prenotazioni a ieri, e sono in continuo aumento soprattutto dopo l'annuncio che il primo veicolo è uscito dalla produzione della Gigafactosy del Texas.

"La domanda è così fuori scala che non puoi vedere neanche la scala", conferma in un intraducibile gioco di parole Elon Musk (Demand is so far off the hook, you can't even see the hook).

Certo, queste prenotazioni non si tramuteranno necessariamente in acquisti, anche perché per riservare il veicolo bastano 100 dollari che si possono ottenere immediatamente indietro dando la disdetta (senza considerare i tempi di attesa arrivati ormai a cinque anni), ma danno comunque l'idea di un interesse che altre aziende non si sognano neanche.

E secondo questo tracker online, che potete trovare qui, solo il 28% dei preordini sono di attuali proprietari di Tesla.