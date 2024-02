Possibili nuove regole per gli autovelox: stop sotto i 50 km/h e non solo

Il Sole24Ore ha infatti anticipato quali potrebbero essere le nuove norme per l'utilizzo degli autovelox che sarebbero contenute nel prossimo decreto interministeriale. Tale decreto sarebbe in standby da molti anni, tra il Ministero dei Trasporti e quello dell'Interno. A breve potrebbe entrare in vigore.

Si prospetta un periodi di cambiamenti per l'utilizzo degli autovelox sulle strade italiane . I popolari dispositivi usati come deterrenti e monitoraggio nei confronti delle infrazioni per eccesso di velocità sulle nostre strade, stanno per ricevere una nuova regolamentazione .

L'obiettivo è regolamentare gli autovelox apponendo delle limitazioni al loro utilizzo. Tra gli obiettivi ci sarà l'utilizzo degli autovelox dietro una chiara giustificazione, oltre a una omologazione più standardizzata a livello nazionale.

Andando più nel pratico, vediamo quali potrebbero essere le nuove norme che impatteranno maggiormente sull'utilizzo degli autovelox sulle strade italiane:

I tratti di strada dove gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto .

. Ci dovrà essere la distanza di almeno un chilometro fuori dei centri abitati tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. Nuove distanze minime di segnalazione verranno introdotte anche per gli autovelox nei centri abitati.

fuori dei centri abitati tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. Nuove distanze minime di segnalazione verranno introdotte anche per gli autovelox nei centri abitati. Divieto di installazione degli autovelox nelle strade in cui vigono limiti di velocità particolarmente ridotta. Ad esempio, nelle strade urbane non si potranno usare autovelox sui tratti in cui il limite è inferiore a 50 km/h .

. Gli autovelox non potranno essere usati in tratti di strada in cui il limite di velocità è inferiore di più di 20 km/h rispetto al limite caratteristico della strada. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove il limite del codice della strada corrisponde a 110 km/h, non potranno essere usati se il limite è imposto a meno di 90 km/h.

rispetto al limite caratteristico della strada. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove il limite del codice della strada corrisponde a 110 km/h, non potranno essere usati se il limite è imposto a meno di 90 km/h. Nel caso in cui si prendano più multe per autovelox nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo.

Oltre alle nuove norme sugli autovelox, dovrebbero arrivare delle novità anche per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

In questo senso, dovrebbero arrivare l'alcolock, un dispositivo in grado di inibire l'accensione dell'auto nel caso in cui riveli che il conducente ha si trovi in stato di ebbrezza.

Insomma, si delineano delle novità importanti per quanto riguarda il codice della strada, e in particolare per gli autovelox. Ribadiamo che al momento le misure non sono confermate, in quanto il decreto non è stato ancora presentato ufficialmente. Dal Ministero dei Trasporti indicano che questo dovrebbe avvenire entro il prossimo mese.