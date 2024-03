Ecco la Porsche più potente di sempre: è l'elettrica Taycan Turbo GT

Porsche ha presentato la sua auto più potente di sempre, ovvero l'elettrica Taycan Turbo GT, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,2 secondi grazie ai suoi 1.108 cavalli. Entrando nei dettagli, la Turbo GT ha beneficiato di una riduzione di peso importante - fino a 75 kg - grazie a diversi elementi in carbonio e Cfrp. Inoltre, per l'auto è disponibile il pacchetto Weissach, che prevede un alettone posteriore fisso e l'eliminazione dei sedili posteriori.

Rispetto alla Taycan Turbo S, la Turbo GT garantisce 82 Cv in più, salendo fino a 1.108 Cv per due secondi con il Launch Control. Nell'uso quotidiano, invece, la potenza è di 789 Cv. In tal senso, sull'auto, rispetto alla Turbo S, è presente un inverter a impulsi a carburo di silicio più potente, con una corrente massima di 900 ampere (sono 600, invece, sulla sopracitata Turbo S). Per quanto riguarda la velocità massima, l'auto raggiunge i 290 km/h (305 km/h con il pacchetto Weissach).

L'autonomia garantita è di 555 km grazie alla batteria da 97 kWh.