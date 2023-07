Porsche aggiorna la sua app: disponibili nuove funzionalità all’interno di Apple CarPlay

Porsche ha annunciato un aggiornamento dell'app My Porsche grazie al quale verranno introdotte nuove opzioni all'interno di Apple CarPlay. Nello specifico, tramite l'app ora sarà possibile regolare le impostazioni del sistema audio, il cambio delle stazioni radio nonché effettuare la regolazione delle impostazioni del climatizzatore e dell'illuminazione interna.

Inoltre, l'update implementa la possibilità di scegliere fra diverse modalità di benessere: gli utenti, infatti, attraverso CarPlay, potranno attivare la modalità relax, quella per riscaldare oppure quella per raffreddare l'abitacolo. L'interfaccia Carplay, tra l'altro, consente anche di visualizzare lo stato di carica della batteria. Per quanto riguarda la connessione, invece, l'app iOS My Porsche si connette all'auto dopo aver scansionato un codice QR all'interno del sistema di infotainment del veicolo (noto come Porsche Communication Management o PCM). Ad ora, l'aggiornamento è già disponibile per i possessori di Cayenne, mentre per gli altri modelli del produttore tedesco sarà rilasciato a breve.