Lo stop alle auto a benzina passa per la Corte di giustizia dell'UE

La strada per ridurre del 100% le emissioni di CO2 in Unione Europea da parte di nuove auto e camion per il 2035 (rispetto al 2021) si sta facendo sempre più in salita, ora che la Polonia ha deciso di trascinare la proposta alla Corte di giustizie dell'UE (scoprite i falsi miti sulle auto elettriche).

E se l'obiettivo principale del pacchetto, estremamente ambizioso ma altrettanto necessario per combattere i cambiamenti climatici, si sta scontrando con una tenace resistenza da parte del Governo di Varsavia, sono in generale tutte le proposte che porteranno a quella decisione a incontrare ostacoli più o meno decisivi, come abbiamo visto con il nuovo standard Euro 7.

Il nuovo pacchetto di regolamenti dell'UE, approvati all'inizio di quest'anno, mira a ridurre l'impatto ambientale degli edifici e dei trasporti vietando la vendita di nuove auto a benzina e diesel, ma per la Polonia, l'unico Paese che si è opposto costantemente a questa proposta e ha votato contro le regole, manca una corretta analisi delle conseguenze sociali e di mercato.

La ministra del clima del Paese, Anna Moskwa, ha affermato a Radio Zet lunedì che faranno appello contro questa decisione.

"Non siamo d'accordo con questo e altri documenti del pacchetto Fit for 55 e lo stiamo portando alla Corte di giustizia europea. Spero che altri Paesi si uniscano"

Ricordiamo che il pacchetto Fit for 55 è un insieme di riforme vincolanti promulgate dall'Unione Europea nel 2020, con l'obiettivo di ridurre le emissioni interne di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo pacchetto è composto da dodici direttive, che riguardano il sistema di scambio di quote di emissione, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, l'uso del suolo e silvicoltura, l'uso di combustibili alternativi, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il fondo sociale per il clima, la ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime, norme sulle emissioni di CO₂ per autovetture e furgoni, la tassazione dell'energia, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia.

Quindi il blocco alla vendita di auto termiche è solo uno (per quanto importante per la transizione elettrica) dei punti di questo piano molto più ampio, ma vista l'importanza dell'industria automobilistica è particolarmente caldo. Già la Germania, il Paese europeo con più interessi in questo ambito, ha fatto sentire tutto il suo peso sulla proposta, facendo esentare i motori termici alimentati con carburanti sintetici, i cosiddetti e-fuels, cosa che invece non è accaduta con i biocarburanti proposti dall'Italia.

A questo punto, tutto verrà deciso nelle aule di tribunale, il che in un certo senso sancisce una sconfitta per la democrazia e afferma in modo ancora più chiaro quanto sia complicato pianificare una lotta all'inquinamento.