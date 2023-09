Non potrete mai guidare questa Polestar, ma forse diventerà una Hot Wheels

Polestar Synergy è un modello in scala 1:1 che il produttore ha presentato all'IAA di Monaco e spedirà negli Stati Uniti per l'Hot Wheels Legends Tour

Quando un produttore di auto propone un concept, vuole in genere dare un'indicazione della sua evoluzione stilistica e proporre idee sui modelli futuri, ma questa supercar elettrica è qualcosa di diverso (a proposito, sapete come funziona la ricarica in corrente continua e alternata?). Polestar Synergy è infatti un modello non funzionante in scala 1:1 frutto di un concorso lanciato dall'azienda svedese a luglio 2022 e in cui si sono fuse le idee di tre designer, gli indiani Swapnil Desai e Devashish Deshmukh per gli esterni e il cinese Yingxiang Li per gli interni.

Polestar avrebbe dovuto presentare il veicolo alla fiera Auto Shanghai di Aprile, ma poi è comparsa all'IAA 2023 di Monaco di Baviera, in corso in questi giorni. Tutti pensavano che il ritardo fosse dovuto alla decisione dell'azienda di creare un concept funzionante, ma in realtà non è così, e la vettura resta semplicemente una prova stilistica da ammirare, con i nomi dei tre vincitori del concorso stampati sull'esterno dell'abitacolo (o meglio dire della carlinga).