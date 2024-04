Polestar e StoreDot presentano la tecnologia XFC: Polestar 5 ricaricata dal 10 all'80% in 10 minuti

Polestar e StoreDot hanno annunciato l'implementazione della tecnologia StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) in un'auto per la prima volta. In particolare, è stato ricaricato un prototipo di Polestar 5 dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Il prototipo di verifica ha registrato un tasso di carica costante a partire da 310 kW, fino a raggiungere un picco di oltre 370 kW al termine della carica. Il pacco batterie da 77 kWh, potenzialmente capace di raggiungere almeno i 100 kWh, potrebbe aggiungere 320 km di autonomia a un'auto elettrica di medie dimensioni in 10 minuti.

Questa tecnologia XFC di StoreDot utilizza celle a prevalenza di silicio con una densità di energia pari a quella delle più moderne celle NMC. Inoltre, non richiede nemmeno sistemi di raffreddamento speciali. Nelle attuali batterie dei veicoli elettrici in commercio, le velocità di ricarica rapida possono variare notevolmente in base allo stato di carica della batteria (SOC). Durante questo test, Polestar ha registrato un aumento della velocità di ricarica da 310 kW al 10% di SOC a oltre 370 kW all'80% di SOC, dimostrando la costanza della velocità di ricarica senza variazioni significative nella rapidità o nell'efficienza di ricarica.

Tra l'altro, si evidenzia che questo test ha dimostrato che la tecnologia XFC funziona con l'attuale infrastruttura di ricarica a corrente continua.