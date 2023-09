Polestar approda in Italia: ora potete vedere le nuove vetture dal vivo

A novembre 2022 il marchio aveva aperto la possibilità di acquisto (online) nel nostro Paese, ma a parte la prenotazione di un test drive non era possibile vederla dal vivo, e tutti noi sappiamo quanto è importante poter vedere un'auto in concessionario anche solo per poterne percepire le forme e capire se ci trasmette le sensazioni giuste.

Inoltre nel parcheggio avrete a disposizione anche due colonnine per la ricarica rapida.

Situato in fondo a via Fantoli, periferia Est della città, in una zona di ampio recupero industriale e con vista sulla tangenziale est, lo showroom è dominato da toni chiari e legno, e servirà anche per ricevere i clienti che hanno effettuato una configurazione online e vogliono ricevere consigli su materiali e abbinamenti cromatici del veicolo che intendono ordinare.

Adesso sarà possibile. Polestar ha infatti aperto il suo primo showroom italiano a Milano, in uno spazio che richiama fortemente il design svedese e che rappresenta la porta di ingresso nel mondo del produttore.

Per l'occasione, è stata anche presentata la nuova Polestar 3, ora disponibile al preordine a prezzi che partono da € 93.750 per la versione Dual-Range Motor e che verrà consegnata a partire dal secondo trimestre 2024.

Inoltre il marchio ha anche svelato la nuova Polestar 2, oggetto di un recente restyling che ha visto l'arrivo di nuovi cerchi in alluminio forgiato con finitura diamantata, oltre a novità software e hardware. Tra queste, l'introduzione di una smart zone come nella sorella maggiore che integra telecamera e sensori per la guida autonoma.

In questo caso i prezzi partono da € 54.550 per la versione Standard Range single motor, che arrivano a € 58.050 per la Long Range con la nuova batteria da 82 kWh, ricarica fino a 205 kW dai 155 kW precedenti e 655 km di autonomia.

Per il futuro, Polestar afferma che ha intenzione di rilanciare e prevede di aprire un nuovo showroom anche a Roma.