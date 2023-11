Sul prototipo Polestar 5 debutteranno le batterie di StoreDot a ricarica super rapida

Interessanti novità da parte di Polestar. L'azienda, infatti, ha annunciato una collaborazione con StoreDot per portare la loro tecnologia di ricarica ad altissima velocità (XFC) in produzione. In particolare, questa tecnologia è chiamata "100-in-5" poiché consente di caricare 160 chilometri di autonomia in appena 5 minuti. Tra l'altro, potrà essere implementata nei formati dei pacchi batteria già sul mercato: dunque, questa novità non ne richiede alcuna modifica dei design.

Una dimostrazione pratica di carica della cella pouch XFC di StoreDot - insieme al modulo batteria del prototipo di Polestar che integra la tecnologia XFC - è stata effettuata durante il Polestar Day a Los Angeles. In questo progetto di ingegneria avanzata in corso, le due aziende prevedono di dimostrare, nel 2024, la tecnologia XFC di StoreDot su larga scala nel prototipo di Polestar 5.