Presentata la Polestar 4: l'auto con la guida più autonoma al mondo

Polestar è una casa automobilistica svedese che ha fatto molto parlare di sé non solo per le auto elettriche che produce ma anche per l'integrazione di Android Automotive e di innovativi sistemi di guida autonoma.

Torniamo a parlarne perché dall'azienda sono appena arrivate delle novità che interessano tutta l'industria automobilistica, e in particolare il settore delle auto a guida autonoma. La Polestar 4 è stata presentata ufficialmente, l'auto che passerà alla storia come la prima che integrerà il sistema Mobileye Chaffeur, corrispondente a una guida autonoma di livello 3.