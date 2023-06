Piaggio 1, ecco la versione aggiornata: prestazioni maggiori e batteria rimuovibile

Piaggio 1, l'e-scooter dedicato alla mobilità urbana, è disponibile in una nuova versione più performante. Difatti, le modifiche di cui ha beneficiato questa versione hanno interessato quasi esclusivamente il motore elettrico integrato nella ruota posteriore. L'unità ora è capace di garantire prestazioni più brillanti sia in termini di accelerazione che per gli spunti in salita.

La velocità massima che raggiunge Piaggio 1 è di 45 km/h – come previsto dal Codice della Strada – ma la potenza di picco è quasi raddoppiata, arrivando a 2,2 kW. Tutto ciò si traduce in un'accelerazione più performante di circa il 14%. Si tratta di un bel passo in avanti, che sicuramente facilita i guidatori nel traffico urbano. Piaggio, inoltre, si è concentrata sulla cura di tutti i dettagli: l'e-scooter è equipaggiato con strumentazione digitale a colori, impianto di illuminazione full LED nonché col sistema keyless che permetterà di non utilizzare la chiave di avviamento.