Peugeot e-208 restyling: le foto e i dati

La piccola a batterie francese debutterà ufficialmente a novembre : scopriamo insieme tutti i dettagli (tranne i prezzi , non ancora comunicati).

Tempo di restyling per la Peugeot e-208 : a quattro anni dal lancio la variante elettrica della seconda generazione della 208 ha beneficiato di un lifting che ha portato qualche cambiamento estetico e molte novità tecniche.

Indice

Peugeot e-208 restyling: motore e batteria

Il restyling ha portato alla Peugeot e-208 un motore più potente: 156 CV anziché 136 (la stessa potenza della Peugeot e-2008 restyling, per intenderci).

La batteria più grande da 51 kWh ha invece permesso di aumentare l'autonomia da 362 a 400 km. Gli accumulatori accettano ricariche fino a 100 kW in corrente continua (fino a 11 in alternata) e ci vogliono meno di 30 minuti per portarli dal 20 all'80%.