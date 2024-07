Peugeot 308, la tecnologia sigla per sigla

La Peugeot 308, arrivata alla terza generazione, è una compatta francese piena di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della "segmento C" transalpina.

Active Lane Departure Warning

L'Active Lane Departure Warning è un sistema che in caso di superamento involontario della linea di carreggiata emette un avviso e interviene sullo sterzo.

Adaptive Cruise Control

Il cruise control adattivo (Adaptive Cruise Control) regola la velocità in base al veicolo in marcia che precede. La funzione Stop&Go permette di rallentare la vettura fino all'arresto completo: una soluzione molto utile quando ci si trova in coda.

AFU

Il sistema AFU è l'assistente alla frenata d'emergenza: un dispositivo che in caso di pericolo applica la massima potenza frenante anche se il pedale non è stato premuto a fondo.

AGR

I sedili ergonomici AGR sono certificati da un'associazione tedesca indipendente di medici posturali che promuove la ricerca nel campo della prevenzione del mal di schiena.

Devono garantire il comfort e sostenere la schiena del guidatore durante l'intero viaggio e soprattutto quando si affrontano lunghe distanze.

Air Quality System

L'Air Quality System gestisce al meglio la qualità dell'aria presente nell'abitacolo.

Autonomous Emergency Braking System 3

L'Autonomous Emergency Braking System 3 è un sistema di frenata anticollisione che funziona anche di notte.

BlueHDi

La sigla BlueHDi identifica le versioni diesel della Peugeot 308.

Clean Cabin

Il sistema Clean Cabin provvede a filtrare l'aria dall'abitacolo per garantirne la qualità e imposta l'atmosfera in base alle preferenze e allo stato d'animo del guidatore grazie a diverse opzioni di illuminazione.

Driver Attention Alert

Il Driver Attention Alert valuta lo stato di vigilanza del conducente identificando le deviazioni di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Una volta che il sistema determina che l'andamento del veicolo suggerisce un certo livello di stanchezza o disattenzione da parte del conducente si attivano gli allarmi.

e-DCS6

La sigla e-DCS6 è usata per identificare il cambio automatico a doppia frizione montato dalla Peugeot 308 mild hybrid.

EAT8

La sigla EAT8 è usata per identificare il cambio automatico (convertitore di coppia) montato dalle Peugeot 308 non mild hybrid.

Follow Me Home

La funzione Follow Me Home indica gli abbaglianti a spegnimento ritardato.

Hands Free

Il portellone Hands Free si apre con un semplice gesto del piede sotto il paraurti posteriore.

Head-up Digital Display

L'Head-up Digital Display è un quadro strumenti rialzato (offre una maggiore sicurezza perché non fa distogliere lo sguardo dalla strada) completamente digitale.

High Beam Assist

L'High Beam Assist è un sistema che effettua una commutazione automatica da abbaglianti ad anabbaglianti se si incontra un veicolo.

Hill Assist

La tecnologia Hill Assist aiuta il conducente a rimettersi in moto in salita. Immobilizza il veicolo per circa 2 secondi, lasciando il tempo di passare dal pedale del freno a quello dell'acceleratore.

Hybrid

La sigla Hybrid identifica le versioni mild hybrid e ibride plug-in della Peugeot 308.

i-Cockpit

i-Cockpit è un layout degli interni che comprende un volante compatto, un quadro strumentazione davanti agli occhi del conducente e un touchscreen.

i-toggles

Gli i-toggles, presenti nella parte centrale della plancia, sono pulsanti sensibili al tatto completamente personalizzabili che possono fornire un accesso rapido alle funzioni preferite dall'utente.

Keyless

Il sistema keyless consente di chiudere/aprire e mettere in moto l'automobile senza dover estrarre la chiave dalla tasca.

Lane Change Assist

Il Lane Change Assist è un sistema di sorveglianza dell'angolo cieco a lunga portata.

Lane Positioning Assist

Il Lane Positioning Assist funziona con l'aiuto di una telecamera che identifica le linee di delimitazione sulla strada. Il sistema posiziona il veicolo all'interno della carreggiata nel punto desiderato dal conducente.

OBC

L'On Board Charger serve a trasformare la corrente alternata fornita dalla rete elettrica in corrente continua adatta alla ricarica.

Peugeot Connect SOS & Assistance

I servizi Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect Assistance offrono la chiamata d'emergenza (automatica o manuale) in caso di incidente e la possibilità di essere messi in contatto diretto con la piattaforma d'assistenza della Casa del Leone.

PureTech

La sigla PureTech identifica i motori a benzina della Peugeot 308.

Rear Cross Traffic Alert

Il Rear Cross Traffic Alert è un sistema di allerta presenza traffico posteriore.

REF

La sigla REF identifica la ripartizione elettronica della frenata.

Smart Multidrive

Lo Smart Multidrive è la personalizzazione dell'illuminazione dell'abitacolo con luci a LED.

Visiopark

Il sistema Visiopark offre una visione 180° grazie a una telecamera posteriore o di 360° con l'ausilio di una videocamera anteriore.

Wireless smartphone charging

Il wireless smartphone charging non è altro che la piastra per la ricarica senza fili del cellulare.