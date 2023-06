Pedaggio autostrada: come si calcola e come si paga

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire come avviene questo calcolo e come pagare, oltre a ricordarvi la nostra guida su come funziona Telepass .

Il pedaggio infatti non deve essere necessariamente una sorpresa e si può sapere in anticipo quanto dobbiamo pagare. E anche se è comunque inevitabile, conoscere questo dato permette almeno di programmare il proprio viaggio e le spese, fattore che può essere utile in diverse circostanze, soprattutto quando si condivide un veicolo.

Quando viaggiate su tratti a lunga percorrenza, c'è purtroppo un'incombenza che vi attende alla vostra destinazione, il pedaggio autostradale . Ma come si calcola , e come si paga ?

Indice

Pedaggio autostrada: come si calcola

Per veicoli o convogli con più assi , si usa invece questo sistema come discriminante, quindi abbiamo veicoli a 3 assi , tra cui troviamo veicoli con rimorchio (che può essere una roulotte monoasse o trailer), pullman, camion o tir con sola motrice. I veicoli a 4 assi includono veicoli con roulotte a doppio asse o tir con rimorchio a doppio asse, mentre quelli a 5 assi sono i camion e tir, e in genere i mezzi pesanti.

Per i veicoli a 2 assi si utilizza l'altezza come discriminante, quindi che alla classe A appartengono i veicoli con altezza, misurata all'asse anteriore, minore di 1,3 mt. In questa categoria fanno parte anche moto e scooter (con cilindrata superiore ai 150cc).

La classe del veicolo è un meccanismo di classificazione in base all'altezza dei veicoli (sulla perpendicolare dell'asse anteriore) e al numero degli assi. Per i non avvezzi, un asse è la "sbarra" alle cui estremità sono montate le ruote di un veicolo, e si riconosce dalle "file" di ruote che vediamo lateralmente.

Ma come si effettuano questi calcoli? Per prima cosa, si prendono i chilometri della tratta , compresi svincoli, bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello che sono stati costruiti e vengono gestiti dalla concessionaria. Questo valore viene moltiplicato per la tariffa unitaria , che dipende da tre elementi, il tipo di veicolo , le caratteristiche del tratto autostradale e la società che gestisce la tratta.

I criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale italiana sono stabiliti dalle leggi dello Stato e da delibere del CIPE (il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nell'ambito di Convenzioni fra le società concessionarie e l'Ente concedente.

In questo caso, abbiamo la possibilità di calcolare quanto ci verrà chiesto in base alla tratta coperta .

Nel primo caso, invece, chiamato Sistema Chiuso , abbiamo delle barriere (o caselli, se in corrispondenza di svincoli) che definiscono l'inizio e la fine delle strade soggette al pagamento di pedaggio, e tramite queste l'automobilista ritira un biglietto in entrata e lo consegna in uscita, pagando il pedaggio corrispondente al percorso più breve in termini chilometrici.

Questi tratti, chiamati in Italia Sistemi Aperti (free-flow in altri Paesi) in quanto il pedaggio è indipendente dai km percorsi, non prevedono il ritiro del biglietto per stabilire da dove si proviene, e si paga un fisso che fa riferimento a una lunghezza stabilita forfettariamente.

Nel secondo caso, non c'è bisogno di effettuare un calcolo, in quanto basterà sapere quanto dovremo corrispondere al gestore di una tratta dopo averla percorsa (o in anticipo, se è previsto il pagamento di una vignetta ).

Ma mancano ancora due fattori che identificano la tariffa unitaria. Il primo riguarda le caratteristiche del tratto autostradale , di pianura o di montagna, che tiene conto dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle tratte autostradali (infatti i tratti di montagna, dove si trovano viadotti e di gallerie, costano di più). Qui sotto trovate i costi in euro per chilometro a seconda della classe e del tratto di Autostrade per l'Italia, ma possono variare da gestore a gestore.

Questa la teoria, ma per calcolare il pedaggio non è necessario prendere penna e carta e farlo a mano, in quanto si possono sfruttare diversi strumenti, sia dei singoli gestori, che di servizi terzi. Un sito molto popolare è quello di Autostrade per l'Italia, che ci consente di calcolare il pedaggio anche per altri gestori. Tutto quello che dovete fare è recarvi a questa pagina , in alto inserire il casello di ingresso e quello di uscita dall'autostrada e cliccate sul pulsante Calcola. Vi verranno mostrati i chilometri totali, il pedaggio totale, e i pedaggi intermedi in caso di gestori diversi, oltre ad alcune informazioni utili come la presenza di stazioni di servizio o altro.

Questa regola vale per tutti i gestori, a parte la Tangenziale di Napoli dove, per le caratteristiche della tratta, l'arrotondamento è effettuato ai 5 centesimi di euro.

L'arrotondamento, disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che se il costo del pedaggio presenta una cifra finale inferiore ai 5 centesimi di euro, allora avviene per difetto. Quindi se dovessimo pagare 5,03 euro, il costo sarà di 5 euro. Se invece la cifra finale è uguale o superiore ai 5 centesimi , avviene per eccesso, se dovessimo pagare 4,96 euro, il costo sarà nuovamente di 5 euro.

Ma non corriamo troppo avanti. Abbiamo moltiplicato il numero di chilometri per la tariffa unitaria. Ora dobbiamo aggiungere a questa cifra l' IVA del 22% e poi l'arrotondamento.

Per chi preferisce operare da dispositivo mobile, sempre di Autostrade per l'Italia c'è invece l'app My Way. Ci sono poi i siti dei singoli gestori, come per esempio l'Autostrada del Brennero o la Brebemi, ma sono meno informativi.

A questo proposito, è più utile un sito come ViaMichelin o l'app relativa per Android o iPhone, che vi consente non solo di calcolare i costi, ma anche la produzione di CO2 del vostro veicolo.

Anche Waze è in grado di calcolare il pedaggio o, in alternativa, un'altra app molto popolare è Calcolatore Pedaggio TollGuru, disponibile sia per Android che per iPhone e che consente di calcolare i pedaggi. L'app, per quanto ottima e ricchissima di informazioni come il costo di carburante e pedaggi, non ha però un'interfaccia particolarmente intuitiva.

A questo punto resta una domanda a cui rispondere: come si paga il pedaggio autostradale?