Patente sospesa per chi guida al telefono: nuova stretta dal Codice della Strada

Si parla della sospensione della patente per chi guida al telefono. Si prevede un periodo di sospensione di una settimana della patente per coloro che commetteranno tale infrazione avendo meno dei punti compresi tra 10 e 20 . Per coloro che hanno meno di 10 punti, la sospensione della patente avrà effetto per 15 giorni .

Dal Codice della Strada è in arrivo una nuova e rilevante stretta per chi guida al telefono. Sono trapelati importanti dettagli su un nuovo emendamento per il Codice che inasprirà le sanzioni per coloro che vengono sorpresi nell'utilizzo del telefono mentre guidano .

I tempi di sospensione verranno raddoppiati se il conducente provoca un incidente o manda fuori strada un altro veicolo. Si tratta quindi di una sospensione per due settimane per chi ha almeno 10 punti e meno di 20, e di 30 giorni per chi ha meno di 10 punti. Questa sanzione ovviamente si andrebbe a sommare a quelle già previste nel caso in cui si provochi un incidente.

In questo caso si andrà ad aggiornare l'articolo 173 del Codice, il quale prevedeva la sospensione tra 1 e 3 mesi in caso di recidiva nel biennio precedente. Con le nuove norme, non sarà necessaria una recidiva per incorrere nella sospensione da 1 a 3 mesi.

La novità è il risultato di un emendamento proposto dal PD, e successivamente adattato dall'attuale Governo. Affinché diventi legge, l'emendamento dovrà passare al vaglio dell'Aula e poi del Senato, per l'approvazione finale. Con tutta probabilità questo avverrà nel breve termine.

Oltre a queste novità, arriverà un nuovo vincolo anche per la maggiorazione delle multe. Queste non potranno sforare i due terzi della somma complessiva, quindi non potranno essere maggiorate più del 66% a causa degli interessi.

Infine, un altro emendamento approvato in Commissione prevederà le relative sanzioni per coloro che verranno sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope tramite un classico controllo. Quando in precedenza era necessario dimostrare l'assunzione di tali sostanze.