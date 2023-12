Partnership tra Mercedes e Sony: l'auto esclusiva che vi regala una PS5

La divisione italiana di Mercedes-Benz, la popolare casa automobilistica tedesca nota per le sue vetture di un certo livello, e Sony Interactive Entertainment Italia hanno appena annunciato una partnership strategica per promuovere i loro prodotti di punta.

Il mondo delle auto e videogiochi si sfiorano spesso e nel caso di Mercedes-Benz e Sony si integrano per una particolare collaborazione che è stata appena annunciata.

Nel caso specifico, questa collaborazione ha come protagoniste la Classe A Vibes e la ben nota PS5, la console di ultima generazione della casa nipponica.

La Classe A Vibes è una nuova vettura in edizione limitata realizzata in soli 50 esemplari, subito disponibili, esclusivamente online, sullo store di Mercedes-Benz, a un prezzo di 55.677 euro. La collaborazione prevede che tutti coloro che finalizzeranno l'acquisto della vettura riceveranno la nuova console PS5 Digital Edition e una copia, in formato digitale, del simulatore di guida Gran Turismo 7.

L'iniziativa è stata denominata Different Places, Same Vibes, proprio a sottolineare i punti in comune tra PS5 e la vettura esclusiva appena lanciata da Mercedes-Benz.

Qui sotto trovate il video completo che illustra l'iniziativa, mentre sul sito ufficiale Mercedes-Benz trovate tutti i dettagli nel caso in cui foste interessati ad aderirvi.