Parigi ha ridotto del 40% l'inquinamento dell'aria con un trucco banalissimo

Chi conosce Parigi in maniera leggermente più approfondita rispetto al turista occasionale, saprà che una città estremamente densamente popolata, con una ricca rete di trasporti pubblici ma anche con un problema di traffico stradale importante. E quindi fa ancora più notizia la riduzione dell'inquinamento atmosferico del 40% in occasione delle imminenti Olimpiadi.

In ogni caso, si tratta di un risultato molto importante, anche considerando il periodo storico in cui stiamo iniziando a vedere gli effetti dell'impatto dell'uomo sull'ambiente e sul clima. E come è riuscita Parigi a ridurre l'inquinamento dell'aria del 40%? La risposta è "un semplice trucco". Una risposta ironica, a rappresentare il fatto che non è stato per niente semplice.

Parigi ha investito in maniera importante sulla pedonalizzazione dei suoi spazi, sul potenziamento delle piste ciclabili, sul potenziamento dei mezzi pubblici.

Ma il successo dell'operazione non è da ricercare solo in questo: la municipalità parigina ha disincentivato l'utilizzo delle auto, promuovendo diversi servizi di car sharing in diverse forme, e imponendo tasse onerose a chi vuole usare l'auto.

Una delle ultime iniziative ha visto aumentare le tariffe dei parcheggi per i SUV di grandi dimensioni. Insomma, i parigini che proprio non possono fare a meno della propria auto si sono sentiti almeno incentivati a non usare auto di grandi dimensioni maggiormente inquinanti. Nello stesso contesto, abbiamo visto il comune di Parigi vietare l'ingresso alle auto in grandi aree del centro cittadino.

Insomma, delle iniziative sicuramente coraggiose da mettere in atto in una città altamente frequentata da turisti, lavoratori e studenti, ma sicuramente non particolarmente elaborate. Il "semplice trucco" quindi non è più così ironico come sembrava all'inizio, nel senso che una politica del genere sarebbe alla portata di tutte le grandi città, e la base di partenza consiste nel convincere tutti noi che è davvero necessario pensarci ora.