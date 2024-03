Con il nuovo parcheggio automatico di Tesla basta selezionare un posto con un dito

Come si vede dai video caricati da @raderje su X, non solo la grafica è diversa, ma si può anche selezionare un parcheggio libero dallo schermo.

Mentre gli utenti stanno ancora aspettando il nuovo sistema Smart Summon (date un'occhiata qui per scoprire cosa sia e come funzioni ), Tesla ha appena rilasciato un aggiornamento al suo parcheggio automatico.

Non solo, ma se non vedete bene il posto libero a causa delle vetture, potete impostare la visuale dall'alto per meglio vedere i posti disponibili.

Una volta cliccato sul posto in cui volete parcheggiare, l'auto farà tutto da sola. Nel video qui sopra è facile perché ci sono solo posti liberi , ma come vedete qui sotto funziona anche tra le auto.

Ricordiamo che Tesla, sulla spinta di un Elon Musk convinto che la vettura possa far tutto come un uomo quindi con la visione e "l'intelligenza" (artificiale), ha iniziato ad abbandonare radar e sensori per i suoi ADAS nel 2022. Prima sono stati disattivati e poi, negli ultimi modelli, proprio rimossi in favore di un sistema di telecamere aggiornato (Hardware 4).

Da quando però sono stati abbandonati i sensori, i veicoli avevano perso la funzione di parcheggio automatico, ma vedendo il nuovo strumento forse è valsa la pena aspettare.

Stando ad alcune anticipazioni, questa funzione verrà introdotta nel Full Self-Driving e nell'app Tesla. A quanto pare lo strumento verrà chiamato Tap to Park, e basterà toccare il parcheggio e uscire dall'auto per farle fare tutto da sola. E come si vede dai video e dai commenti di chi l'ha provato, sembra funzionare piuttosto bene.

Il problema sono quegli utenti che hanno pagato migliaia di dollari per lo Smart Summon e non hanno ancora ricevuto niente.